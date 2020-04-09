Дерматологи предупредили о новом симптоме коронавируса, напоминающем крапивницу





В ходе недавней конференции с участием дерматологов-венерологов многие эксперты сошлись во мнении, что поражения кожи могут свидетельствовать о коронавирусе. В частности, у многих инфицированных были замечены напоминающие обычную крапивницу высыпания, которые в некоторых случаях оказывались болезненными. Медики провели анализы, результаты которых указали на наличие связи между новой коронавирусной инфекцией и возникновением кожных симптомов.Представители SNDV призвали заниматься такими случаями в срочном порядке, поскольку пациенты потенциально могут быть иметь повышенную степень передачи вируса. При этом у них не всегда проявляются респираторные свидетельства недуга.