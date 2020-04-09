«Отвалите от нашей семьи»: Именинница Альбина Джанабаева 6 лет счастлива в браке с Меладзе
Альбина Джанабаева уже 6 лет счастлива в браке с Валерием Меладзе, отмечая сегодня день рождения, однако некоторые все еще считают ее разлучницей, которая увела артиста из семьи. Недавно журналистам стали известны подробности запретной любви пары.
Певец сыграл свадьбу с Ириной Малухиной сразу после выпуска из института. Их союз продлился более 20-ти лет, за это время супруга подарила Меладзе 3-х дочерей – Софью, Ингу и Арину, однако вскоре их брак дал трещину. Всему виной встреча звезды с бэк-вокалисткой, которая сразу понравилась знаменитости. «Наши с Валерой отношения складывались так, что порой мне казалось: легче их остановить, прервать», - рассказывала Джанабаева, отмечая, что не хотела бы попасть в подобную ситуацию и испытать такую боль. Тайный роман представителей шоу-бизнеса развивался довольно быстро и в 2004 году исполнительница подарила возлюбленному сына Константина. Тогда супруга музыканта не подозревала, что начинающая звезда родила ребенка от ее мужа.
В студии передачи «Судьба человека» Малухина делилась, что ее избранник начался задерживаться после работы, он стал более холодным и отрешенным. Однажды Меладзе все-таки признался жене в предательстве, умолчав при этом, с кем он встречается. Позже подруга рассказала женщине, что артист влюбился в Джанабаеву. В 2009 году возник публичный скандал, так как в Сети появилась информация об измене певца. Его жена пыталась сохранить брак, но в 2014 году пара развелась. После этого продюсер воссоединился с солисткой «ВИА Гры», а в июле она родила ему второго наследника Луку.
Несмотря на признание и свадьбу, жизнь знаменитостей не стала легче, ведь общественность продолжала их осуждать. По мнению многих, место в группе новая избранница певца получила благодаря его протекции. При этом сам продюсер продолжает заступаться за избранницу во время нападок хейтеров, которой сегодня исполнился 41 год.
Певец сыграл свадьбу с Ириной Малухиной сразу после выпуска из института. Их союз продлился более 20-ти лет, за это время супруга подарила Меладзе 3-х дочерей – Софью, Ингу и Арину, однако вскоре их брак дал трещину. Всему виной встреча звезды с бэк-вокалисткой, которая сразу понравилась знаменитости. «Наши с Валерой отношения складывались так, что порой мне казалось: легче их остановить, прервать», - рассказывала Джанабаева, отмечая, что не хотела бы попасть в подобную ситуацию и испытать такую боль. Тайный роман представителей шоу-бизнеса развивался довольно быстро и в 2004 году исполнительница подарила возлюбленному сына Константина. Тогда супруга музыканта не подозревала, что начинающая звезда родила ребенка от ее мужа.
В студии передачи «Судьба человека» Малухина делилась, что ее избранник начался задерживаться после работы, он стал более холодным и отрешенным. Однажды Меладзе все-таки признался жене в предательстве, умолчав при этом, с кем он встречается. Позже подруга рассказала женщине, что артист влюбился в Джанабаеву. В 2009 году возник публичный скандал, так как в Сети появилась информация об измене певца. Его жена пыталась сохранить брак, но в 2014 году пара развелась. После этого продюсер воссоединился с солисткой «ВИА Гры», а в июле она родила ему второго наследника Луку.
Несмотря на признание и свадьбу, жизнь знаменитостей не стала легче, ведь общественность продолжала их осуждать. По мнению многих, место в группе новая избранница певца получила благодаря его протекции. При этом сам продюсер продолжает заступаться за избранницу во время нападок хейтеров, которой сегодня исполнился 41 год.
ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 12:18