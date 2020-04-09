«Отвалите от нашей семьи»: Именинница Альбина Джанабаева 6 лет счастлива в браке с Меладзе





Певец сыграл свадьбу с Ириной Малухиной сразу после выпуска из института. Их союз продлился более 20-ти лет, за это время супруга подарила Меладзе 3-х дочерей – Софью, Ингу и Арину, однако вскоре их брак дал трещину. Всему виной встреча звезды с бэк-вокалисткой, которая сразу понравилась знаменитости., - рассказывала Джанабаева, отмечая, что не хотела бы попасть в подобную ситуацию и испытать такую боль. Тайный роман представителей шоу-бизнеса развивался довольно быстро и в 2004 году исполнительница подарила возлюбленному сына Константина. Тогда супруга музыканта не подозревала, что начинающая звезда родила ребенка от ее мужа.В студии передачи «Судьба человека» Малухина делилась, что ее избранник начался задерживаться после работы, он стал более холодным и отрешенным. Однажды Меладзе все-таки признался жене в предательстве, умолчав при этом, с кем он встречается. Позже подруга рассказала женщине, что артист влюбился в Джанабаеву. В 2009 году возник публичный скандал, так как в Сети появилась информация об измене певца. Его жена пыталась сохранить брак, но в 2014 году пара развелась. После этого продюсер воссоединился с солисткой «ВИА Гры», а в июле она родила ему второго наследника Луку.Несмотря на признание и свадьбу, жизнь знаменитостей не стала легче, ведь общественность продолжала их осуждать. По мнению многих, место в группе новая избранница певца получила благодаря его протекции. При этом сам продюсер продолжает заступаться за избранницу во время нападок хейтеров, которой сегодня исполнился 41 год.