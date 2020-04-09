Программисты нашли способ разблокировки смартфона через Face ID с маской на лице
Многие пользователи, вынужденные носить индивидуальные средства защиты, сталкиваются с проблемой разблокировки через через Face ID. Американские программисты теперь нашли способ получить доступ к устройству с маской на лице.
Сложная ситуация с пандемией коронавируса приносит с собой неожиданные неудобства для современного человека, который не может пользоваться преимуществами Face ID из-за обязательного ношения маски. Эксперты из объединения 9to5mac решили эту проблему элегантным образом: они перенастроили программу, чтобы она могла эффективно распознавать лицо через ткань. Программисты рекомендуют сбросить заводские настройки Face ID в смартфоне, а после - пройти сканирование лица в маске, сложив ее пополам, чтобы вторая половина головы была открытой.
Повторив подобную процедуру два раза, пользователь должен проверить успешность "уловки". В случае неудачи юзер может провести повторное опознавание, утвердив в настройках системы функцию "Альтернативный внешний вид". Эти операции позволяют алгоритму считывать информацию о форме носа, рта и глаз, пользуясь сохраненными конфигурациями в базе данных. Программисты заверяют, что безопасность системы при этом совершенно не страдает.
Сложная ситуация с пандемией коронавируса приносит с собой неожиданные неудобства для современного человека, который не может пользоваться преимуществами Face ID из-за обязательного ношения маски. Эксперты из объединения 9to5mac решили эту проблему элегантным образом: они перенастроили программу, чтобы она могла эффективно распознавать лицо через ткань. Программисты рекомендуют сбросить заводские настройки Face ID в смартфоне, а после - пройти сканирование лица в маске, сложив ее пополам, чтобы вторая половина головы была открытой.
Повторив подобную процедуру два раза, пользователь должен проверить успешность "уловки". В случае неудачи юзер может провести повторное опознавание, утвердив в настройках системы функцию "Альтернативный внешний вид". Эти операции позволяют алгоритму считывать информацию о форме носа, рта и глаз, пользуясь сохраненными конфигурациями в базе данных. Программисты заверяют, что безопасность системы при этом совершенно не страдает.
Технологии
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 12:25