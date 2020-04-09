Врачи перечислили методы, помогающие побороть похмелье за один час





Избавиться от головокружения, тошноты и повышенной температуры, возникающих вследствие похмельного синдрома, люди могут самостоятельно, тем не менее, если ни один способ не облегчает состояние, целесообразно обратиться к специалистам. Первым делом необходимо пить много воды без добавок.После употребления алкоголя следует принять активированный уголь, устраняющий вредные вещества и снижающий симптомы. Полезно съесть мясной бульон, приправленный овощами. В случае тошноты не стоит добавлять специи. Также можно выпить тонизирующий напиток, лучше всего охлаждённый. Как рассказали врачи, главным врагом похмелья является кола, поскольку содержащийся в ней кофеин тонизирует организм. Быстрее побороть неприятные ощущения поможет контрастный душ, способный привести в чувства. Однако такой метод нельзя применять людям, имеющим болезни сердца.