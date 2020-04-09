АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
В плену пандемии: Звезды шоу-бизнеса, у которых был диагностирован…
EUR 82.23 USD 75.75
Курс валют на 09.04.2020

Проводник Windows 10 оснастили интеграцией с Linux

Программисты компании Microsoft смогли обеспечить прямой доступ Linux к файловой системе Windows 10, установленной на том же ПК. Для этого разработчики оснастили Проводник "десятки" интеграцией с другой ОС.

В рамках программы Microsoft Insider Preview представители бренда предоставили участникам инициативы оценить тестовую версию нового ПО для Проводника Windows 10. Эксперты предоставили пользователям свободный доступ к файлам, установленным на ОС Linux через стандартный ГИП. До этого нововведения юзерам приходилось обращаться за помощью к определенному образу Linux, который нужно было скачать из онлайн-магазина Windows Store.

После загрузки владелец ПК был вынужден воспользоваться терминалом для перехода в нужный раздел, чтобы задействовать explorer.exe и работать с файловой системой другой ОС. Теперь ему достаточно лишь произвести два клика по нужному дистрибутиву, чье содержание отображается в виде папок. Разработчики говорят, что таким образом можно скопировать файлы из "десятки" в домашнюю папку Linux. Подобная функция появилась благодаря WSL, которую необходимо установить в отдельном порядке.

+Дзен +Яндекс новости
Технологии
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 12:13

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Роберт Де Ниро возглавил список актеров, чаще всего получавших роли…
Программисты нашли способ разблокировки смартфона через Face ID с маской на…
«Отвалите от нашей семьи»: Именинница Альбина Джанабаева 6 лет счастлива в браке с…
Проводник Windows 10 оснастили интеграцией с…
Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал о количестве пациентов на…
От бесстрашного мачо до «прыгающего и стреляющего дедушки»: Жан-Поль Бельмондо отмечает свое…
В Сети рассказали об эволюции цен на смартфоны…
«Не могу оправиться от шока»: Зарубина высказалась по поводу смерти первой жены…
Эксперты: Ребёнок может ощущать боль ещё в утробе…
Илья Авербух потерял 30 млн рублей из-за отмены ледовых…
В России выставили на продажу "гибрид" Toyota Celica и Lexus LC…
Эмбер Херд грозит три года тюрьмы за ложные показания в отношении Джонни…
Компания Mitsubishi пересмотрела стоимость 3 моделей на рынке…
В плену пандемии: Звезды шоу-бизнеса, у которых был диагностирован…
Врачи рассказали, как избежать опасной зависимости от капель для…
Виктория Лопырева дала совет по поводу предотвращения развода после завершения…
Доктор Комаровский объяснил, чем опасны прогулки в парках во время…
Анна Кастерова похвасталась, что муж Евгений Малкин позвал ее в “La Kyhnya” во время…
В России упростили правила техосмотра авто из-за пандемии…
«Раньше я об этом никогда не говорила»: Виктория Боня поделилась своим…
Эксперт РАН Елена Ляпунцова объяснила причины любви русских к гречневой…
Google представила браузер Chrome 81 со встроенной поддержкой Web…
Эксперт: Боевые танки на параде Победы будут оснащены защитой от…
Рената Литвинова ответила на слова Ксении Собчак о животных для…
На Украине заявили о готовности к прекращению транзита российского…
Меган Маркл решила заручиться покровительством Анджелины…
Иммунолог Алексей Попович: "Слухи, что перенесшие ветрянку или корь имеют мало шансов заразиться коронавирусом, не имеют под собой…
«А что такое мягонькое в штаны положила»: Располневшая Кудрявцева оконфузилась перед…
Просмотреть все новости