Проводник Windows 10 оснастили интеграцией с Linux





В рамках программы Microsoft Insider Preview представители бренда предоставили участникам инициативы оценить тестовую версию нового ПО для Проводника Windows 10. Эксперты предоставили пользователям свободный доступ к файлам, установленным на ОС Linux через стандартный ГИП. До этого нововведения юзерам приходилось обращаться за помощью к определенному образу Linux, который нужно было скачать из онлайн-магазина Windows Store.После загрузки владелец ПК был вынужден воспользоваться терминалом для перехода в нужный раздел, чтобы задействовать explorer.exe и работать с файловой системой другой ОС. Теперь ему достаточно лишь произвести два клика по нужному дистрибутиву, чье содержание отображается в виде папок. Разработчики говорят, что таким образом можно скопировать файлы из "десятки" в домашнюю папку Linux. Подобная функция появилась благодаря WSL, которую необходимо установить в отдельном порядке.