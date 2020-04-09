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От бесстрашного мачо до «прыгающего и стреляющего дедушки»: Жан-Поль Бельмондо отмечает свое 87-летие

Легендарный актер Жан-Поль Бельмондо 9 апреля отмечает свое 87-летие. Образ бесстрашного мачо навсегда запомнился зрителям и стал визитной карточкой в его карьере.
От бесстрашного мачо до «прыгающего и стреляющего дедушки»: Жан-Поль Бельмондо отмечает свое 87-летие

Жан-Поль Бельмондо в молодые годы любил футбол и велоспорт, позже к списку увлечений добавился бокс. В 16-летнем возрасте он принимал участие в поединках, победив в 9 из 9 боев. Будущего артиста считали будущей знаменитостью в боксе, однако из-за изменения лица после полученных ударов он решил отказаться от занятий этим видом спорта. После службы в армии и получения актерской профессии, Бельмондо стал играть в театре и кино.

Актер быстро стал знаменитым, поскольку его талант заметили режиссеры и зрители. Он решает не сосредотачиваться на одном амплуа, а благодаря своим разносторонним способностям играет в мелодрамах, приключенческих, комедийных и военных фильмах. Однако зрителям наиболее полюбились роли Бельмондо в гангстерских картинах, таких как «Профессионал», «Борсалино», «Страх над городом». Образ бесстрашного мачо, который легко расправляется с врагами с помощью кулаков и оружия, долгое время был визитной карточкой актера. Даже в 50-летнем возрасте он продолжил съемки в боевиках, однако, по окончанию 80-х годов, карьера актера пошла на спад. В 90-х годах Жан-Поль Бельмондо играет в театре, но отказывается от съемок в кино, не желая больше быть «прыгающим и стреляющим дедушкой». Однако звезда все же соглашается на съемки в некоторых картинах.

В 2001 году Бельмондо перенес инсульт. Актер в данное время продолжает любить жизнь и полон энергии.

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Культура / Важно
Добавил: Романова Виктория Сегодня, 12:04

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