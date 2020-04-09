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В Сети рассказали об эволюции цен на смартфоны OnePlus

Китайская компания OnePlus должна представить восьмое поколение флагманских смартфонов 14 апреля. В Сети решили рассказать об эволюции цен с самой первой до последней модели линейки.

Выход смартфона OnePlus One в 2014 году дал начало производству популярной серии устройств, которые вскоре пополнятся очередным продуктом. С ценой в 299 долларов, первый флагман с процессором Qualcomm Snapdragon 801 SoC, 3 Гб ОЗУ и 5,5-дюймовым дисплеем с разрешением 1080p IPS был одним из самых доступных и востребованных девайсов на то время. Через год разработчики представили OnePlus 2 за 329 долларов, который вместе с высокой стоимостью предлагал столь же высокие характеристики. OnePlus 3 за 399 долларов и OnePlus 3T за 439 долларов внесли несколько косметических изменений, которые не запомнились многими покупателями.

Решив избежать несчастливого для стран Азии номера 4, OnePlus 5 за 479 долларов стал первым смартфоном с двумя задними объективами. Немногим позднее вышла его модификация OnePlus 5T с тем же ценником. OnePlus 6 стал действительно новым этапом в истории бренда: полностью стеклянный корпус и увеличенный дисплей с увеличенной производительностью позволил ему участвовать в бета-тесте Android 9. Уменьшенная версия OnePlus 6T за 549 долларов вызвала неоднозначную реакцию у пользователей из-за наличия сканера отпечатков пальцев на экране. Наконец, OnePlus 7 за 630 долларов и OnePlus 7T за 599 долларов отличились встроенным Qualcomm Snapdragon 855 SoC и тройной камерой.

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Технологии
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 12:00

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