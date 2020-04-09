Эксперты: Ребёнок может ощущать боль ещё в утробе матери





Учёные подчеркнули необходимость информировать женщин, которые решили прервать беременность после 13-й недели, что операция может оказаться болезненной процедурой для их ребёнка. По словавам американского эксперта Джона Бокманна, в настоящее время есть ряд доказательств о связи мозга и нервной системы у 18-недельного плода, достаточной для того, чтобы чувствовать боль.Наряду с этим сотрудники Британской консультативной службы по беременности отметили следующий факт: благодаря полному исследованию этой темы стало понятно, что плод не испытывает болевые ощущения до 24-й недели. Специалисты указывают на отсутствие причин для внесения изменений в принятую практику абортов.