В России выставили на продажу "гибрид" Toyota Celica и Lexus LC 500
Автодилеры из Хабаровска выставили на продажу необычную Toyota Celica. Автомобиль представляет собой "гибрид" последнего поколения спорткара и люксового Lexus LC 500.
Хабаровский автосалон удивил пользователей Сети фотографиями модифицированного Toyota Celica, которого выпустили около 19 лет назад. Известно, что прошлый владелец попытался "скрестить" транспортное средство с Lexus LC 500: купе предоставило японской модели решетку радиатора, задние фары, бампера, обвесы и спойлер. Перемены коснулись и салона автомобиля, который получил кожаную обивку оранжевого цвета с тканевой вставкой посередине кресел.
В техническом плане все осталось прежним. Поэтому покупатель может ожидать наличия под капотом 1,8-литрового двигателя мощностью 190 л. с. и автоматическую коробку передач. Разгон до 100 км/ч достигается всего за 8,5 секунды, а максимальная скорость составляет почти 220 км/ч. Приобрести уникальный "гибрид" можно за 750 тысяч рублей, что является выше стандартной цены в 300-450 тысяч рублей. На стоимость модели также повлияло рулевое колесо, установленное с правой стороны.
Хабаровский автосалон удивил пользователей Сети фотографиями модифицированного Toyota Celica, которого выпустили около 19 лет назад. Известно, что прошлый владелец попытался "скрестить" транспортное средство с Lexus LC 500: купе предоставило японской модели решетку радиатора, задние фары, бампера, обвесы и спойлер. Перемены коснулись и салона автомобиля, который получил кожаную обивку оранжевого цвета с тканевой вставкой посередине кресел.
В техническом плане все осталось прежним. Поэтому покупатель может ожидать наличия под капотом 1,8-литрового двигателя мощностью 190 л. с. и автоматическую коробку передач. Разгон до 100 км/ч достигается всего за 8,5 секунды, а максимальная скорость составляет почти 220 км/ч. Приобрести уникальный "гибрид" можно за 750 тысяч рублей, что является выше стандартной цены в 300-450 тысяч рублей. На стоимость модели также повлияло рулевое колесо, установленное с правой стороны.
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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 11:37