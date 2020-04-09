Виктория Лопырева дала совет по поводу предотвращения развода после завершения карантина

По словам телеведущей, в Китае почти победили коронавирус, однако после окончания пандемии внезапно возросло количество расторжения браков. Как считает Виктория Лопырева, возможность конфликтов в семьях увеличилась из-за того, что в период карантина люди оказались в замкнутом пространстве. По мнению знаменитости, многих ссор можно избежать при понимании того, что каждый человек прибегает к удобному ему стилю общения: прямому, деликатному, энергичному и методичному. Также блогер отметила, что у людей при общении проявляются все стили, однако их пропорции разные.Затем фотомодель подробно рассказала о каждой манере общения и сообщила, в каких профессиях они используются. Лопырева считает методичных личностей хорошими финансистами, энергичных – продавцами, а деликатных – HR-специалистами. Также звезда добавила, что прямые и методичные негативно относятся к объятиям в то время, как деликатные и энергичные очень любят это делать.