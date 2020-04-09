В плену пандемии: Звезды шоу-бизнеса, у которых был диагностирован коронавирус





Среди них звезда «Деффченок» Галина Боб, которая заявила о положительном результате на тест 7 марта. Заболевание у 35-летней актрисы протекает в легкой форме, так как большинство характерных симптомов коронавируса отсутствует, однако знаменитость утратила обоняние и некоторые проблемы со здоровьем у нее все-таки есть.Певица Pink недавно призналась, что вместе с 3-летним сыном перенесла коронавирусную инфекцию. Так как болезнь проходила в легкой форме, поп-исполнительница и ее малыш провели две недели в самоизоляции, ожидая, пока вирус отступит. В итоге так и произошло, следующие сданные ими тесты на COVID-19 оказались негативными.Чемпион мира по кайтсерфингу Петр Тюшкевич провел из-за коронавируса три недели в стационаре. Сейчас спортсмен уже вернулся домой, но продолжает соблюдать режим самоизоляции и признается, что впереди его ждет еще долгий путь реабилитации.Звезда «Счастливы вместе» Янина Бугрова уже больше недели страдает от симптомов китайского вируса. Как сообщила актриса, приезжавшая к ней на вызов бригада медиков провела тест, который оказался положительным, однако лечение так и не назначила. Состояние же телезвезды с каждым днем ухудшается все больше.30-летняя модель Алексина Грэм также уже успела переболеть коронавирусом. У манекенщицы помипо ряда основных симптомов присутствовали тошнота и диарея, что в итоге стало поводом для госпитализации. Сейчас она идет на поправку, но все еще находится на карантине.Клавишник Bon Jovi 58-летний Дэвид Брайан назвал вирус «простым гриппом, а не чумой». Музыкант почувствовал себя лучше уже спустя неделю после появления первых симптомов болезни, поэтому чем-то серьезным ее не считает.Кристофер Хивью, наиболее известный по роли в сериале «Игра престолов», перенес COVID-19 в легкой форме. Как отметил сам актер, причиной тому его крепкое здоровье. Сейчас кинозвезда и его семья находятся в режиме самоизоляции и планируют провести в нем необходимое время.Баскетболист Руди Гобер до последнего не верил в существование коронавируса и всячески подтрунивал на эту тему над журналистами. Однако вскоре мнение спортсмена кардинальным образом изменилось: он сам заразился китайским вирусом. При этом у звезды спорта помимо стандартного набора симптомов обнаружились еще потеря обоняния и вкуса.Греческий бизнесмен и владелец футбольных клубов «Олимпиакос» и «Ноттингем Форест» также переболел коронавирусом. Евангелос Маринакис несколько недель находился в самоизоляции, методично выполняя все предписания врачей, и сейчас чувствует себя намного лучше.Диагностировано заболевание было и у жены премьер-министра Канады Джастина Трюдо. 44-летняя Софи Грегуар-Трюдо чувствует себя хорошо, несмотря на наличие в ее организме вируса, но по рекомендации врачей находится на самоизоляции, чтобы не стать причиной заражения других людей.Недавно осужденный на срок в 23 года тюрьмы Харви Вайнштейн также подхватил коронавирус. Сейчас заключенного изолировали в одной из камер колоний строгого режима, за состоянием его здоровья следит медперсонал учреждения.Также тесты на COVID-19 дали положительные результаты и у популярного продюсера Энди Коэна, фигуриста Олега Васильева, писателя Бориса Акунина, певца Льва Лещенко, футболистов Каллума Хадсона-Одои и Даниэле Ругани, тренера «Арсенала» Микеля Артеты, велогонщика Дмитрия Страхова, оперного певца Пласидо Доминго и таких актеров, как Идрис Эльба, Ольга Куриленко, Индира Варма и Даниэл Дэ Ким. Кроме того, переболеть опасным заболеванием успели и некоторые политики, которые, однако, не спешат пока заявлять об этом публично.