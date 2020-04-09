Доктор Комаровский объяснил, чем опасны прогулки в парках во время пандемии





По словам врача, опасность представляет то, что во время прогулок люди касаются к одним и тем же местам в парках и на площадках. Например, один ребенок покатается на качелях и потрогает их, а после другой может заразиться контактным путем. Что касается парков, то человек может посидеть на лавочке, на которой до этого был зараженный коронавирусной инфекцией.Доктор Комаровский считает, что справиться с COVID-19 поможет выработка коллективного иммунитета. Эксперт рассказал, что рано или поздно с этим вирусом встретится каждый человек. Лишь после этого коронавирус перестанет циркулировать и передаваться. Либо поможет тотальная вакцинация, как это было с эпидемией оспы.