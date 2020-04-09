АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
В плену пандемии: Звезды шоу-бизнеса, у которых был диагностирован…
EUR 82.23 USD 75.75
Курс валют на 09.04.2020

«Раньше я об этом никогда не говорила»: Виктория Боня поделилась своим бьюти-секретом

Виктория Боня на своей странице в социальной сети Instagram опубликовала видеоролик, в котором поделилась секретом своей красоты. Знаменитость рассказала о самомассаже с использованием мандарина для борьбы с отеками.
«Раньше я об этом никогда не говорила»: Виктория Боня поделилась своим бьюти-секретом

Виктория Боня подчеркивает, что ее внешность является многолетней и ежедневной работой над собой. Бывшая участница «Дом-2» доказывает, что прекрасно выглядеть можно, не прибегая к пластическим операциям. Телеведущая порекомендовала своим поклонникам метод избавления от отеков, которые возникают из-за застоя лимфы.

В описании под постом она отметила, что лучшим способом является самомассаж с использованием мандарина, так как этот фрукт помогает не растягивать кожу и сделать нажатия комфортными. Знаменитость поделилась, что прибегает к такому способу уже в течение почти 10 лет, особенно если с утра встает отекшей. В видеоролике Виктория Боня продемонстрировала, как именно она делает себе массаж, отметив, что в первый раз раскрывает свой бьюти-секрет.

Телеведущая показала, что нужно пройтись мандарином по грудино-ключично-сосцевидной мышце, усыпанной лимфоузлами. Застойную лимфу следует постоянно запускать, в противном случае возникнет второй подбородок и обвиснут ткани лица. Боня добавила, что регулярный самомассаж сделает кожу красивой и подтянутой.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Романова Виктория Сегодня, 10:50

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
«Отвалите от нашей семьи»: Именинница Альбина Джанабаева 6 лет счастлива в браке с…
Проводник Windows 10 оснастили интеграцией с…
Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал о количестве пациентов на…
От бесстрашного мачо до «прыгающего и стреляющего дедушки»: Жан-Поль Бельмондо отмечает свое…
В Сети рассказали об эволюции цен на смартфоны…
«Не могу оправиться от шока»: Зарубина высказалась по поводу смерти первой жены…
Эксперты: Ребёнок может ощущать боль ещё в утробе…
Илья Авербух потерял 30 млн рублей из-за отмены ледовых…
В России выставили на продажу "гибрид" Toyota Celica и Lexus LC…
Эмбер Херд грозит три года тюрьмы за ложные показания в отношении Джонни…
Компания Mitsubishi пересмотрела стоимость 3 моделей на рынке…
В плену пандемии: Звезды шоу-бизнеса, у которых был диагностирован…
Врачи рассказали, как избежать опасной зависимости от капель для…
Виктория Лопырева дала совет по поводу предотвращения развода после завершения…
Доктор Комаровский объяснил, чем опасны прогулки в парках во время…
Анна Кастерова похвасталась, что муж Евгений Малкин позвал ее в “La Kyhnya” во время…
В России упростили правила техосмотра авто из-за пандемии…
«Раньше я об этом никогда не говорила»: Виктория Боня поделилась своим…
Эксперт РАН Елена Ляпунцова объяснила причины любви русских к гречневой…
Google представила браузер Chrome 81 со встроенной поддержкой Web…
Эксперт: Боевые танки на параде Победы будут оснащены защитой от…
Рената Литвинова ответила на слова Ксении Собчак о животных для…
На Украине заявили о готовности к прекращению транзита российского…
Меган Маркл решила заручиться покровительством Анджелины…
Иммунолог Алексей Попович: "Слухи, что перенесшие ветрянку или корь имеют мало шансов заразиться коронавирусом, не имеют под собой…
«А что такое мягонькое в штаны положила»: Располневшая Кудрявцева оконфузилась перед…
Компания AMD планирует представить настольные процессоры Ryzen…
«Я подрезала глаза»: Лолита прибегла к пластике во время…
Просмотреть все новости