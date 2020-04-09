«Раньше я об этом никогда не говорила»: Виктория Боня поделилась своим бьюти-секретом

Виктория Боня подчеркивает, что ее внешность является многолетней и ежедневной работой над собой. Бывшая участница «Дом-2» доказывает, что прекрасно выглядеть можно, не прибегая к пластическим операциям. Телеведущая порекомендовала своим поклонникам метод избавления от отеков, которые возникают из-за застоя лимфы.В описании под постом она отметила, что лучшим способом является самомассаж с использованием мандарина, так как этот фрукт помогает не растягивать кожу и сделать нажатия комфортными. Знаменитость поделилась, что прибегает к такому способу уже в течение почти 10 лет, особенно если с утра встает отекшей. В видеоролике Виктория Боня продемонстрировала, как именно она делает себе массаж, отметив, что в первый раз раскрывает свой бьюти-секрет.Телеведущая показала, что нужно пройтись мандарином по грудино-ключично-сосцевидной мышце, усыпанной лимфоузлами. Застойную лимфу следует постоянно запускать, в противном случае возникнет второй подбородок и обвиснут ткани лица. Боня добавила, что регулярный самомассаж сделает кожу красивой и подтянутой.