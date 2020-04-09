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Google представила браузер Chrome 81 со встроенной поддержкой Web NFC

Отложенная из-за пандемии коронавируса презентация браузера Chrome 81 наконец состоялась. Компания Google представила новую версию программы со встроенной поддержкой Web NFC.

Обновленный браузер Chrome 81 получил два значительных нововведения: улучшенную технологию дополненной реальности WebXR и возможность использования Web NFC. Первоначально разработчики планировали внести еще несколько изменений, но впоследствии отказались от подобных идей. В их числе значился редизайн интерфейса для элементов веб-форм, а также удаление поддержки протоколов шифрования TLS 1.0 и TLS 1.1. Известно, что последнее могло бы ограничить доступ к важным медицинским сайтам, которые всё ещё применяют устаревшие алгоритмы для соединений HTTPS.

Представители Google сообщают, что выпуск последней версии браузера был самым сложным за всю историю его существования. Программисты были вынуждены не только перенести ряд новшеств в следующий пакет обновлений, но и задержать выпуск на три недели. Известно, что Chrome 83 планируют выпустить лишь через 2 месяца. Стоит отметить, что встроенный Web NFC API все же предоставляет пользователям множество полезных функций. К примеру, юзер может получать дополнительную информацию об экспонатах в музеях и художественных галереях или более эффективно связываться с корпоративными сайтами.

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Технологии
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 10:37

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