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Рената Литвинова ответила на слова Ксении Собчак о животных для «старух»

Рената Литвинова стала гостей передачи Ксении Собчак, где рассказала, что подобрала на улице кошку и оставила ее себе. Однако ведущая заявила, что знаменитости рано заводить животное для «старух».
Рената Литвинова ответила на слова Ксении Собчак о животных для «старух»

Светскую львицу удивили слова героини нового выпуска ее Youtube-проекта, поскольку она не могла поверить в то, что Рената Литвинова будет убирать туалет домашнего питомца. Также миллионерша засомневалась в самом статусе животного, так как, по ее мнению, кошками обзаводятся старые и одинокие дамы. Укрепить свою речь Собчак решила анекдотом, по которому, коты даются женщинам, как наказание за их решение не общаться с мужчинами. Тем не менее режиссёр упрекнула журналистку в жестокости ее высказывания, но позже отметила, что звезда «Дома-2» тоже должна получить такое животное.

Телезрителей интересовало, что за кошка «пробежала» между представительницами шоу-бизнеса. В скором времени Литвинова решила продемонстрировать публике питомца, разместив сюжет в Instagram. На кадрах поклонники увидели светло-рыжую любимицу актрисы с нежным характером.

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ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 10:24

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