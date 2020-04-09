Рената Литвинова ответила на слова Ксении Собчак о животных для «старух»

Светскую львицу удивили слова героини нового выпуска ее Youtube-проекта, поскольку она не могла поверить в то, что Рената Литвинова будет убирать туалет домашнего питомца. Также миллионерша засомневалась в самом статусе животного, так как, по ее мнению, кошками обзаводятся старые и одинокие дамы. Укрепить свою речь Собчак решила анекдотом, по которому, коты даются женщинам, как наказание за их решение не общаться с мужчинами. Тем не менее режиссёр упрекнула журналистку в жестокости ее высказывания, но позже отметила, что звезда «Дома-2» тоже должна получить такое животное.Телезрителей интересовало, что за кошка «пробежала» между представительницами шоу-бизнеса. В скором времени Литвинова решила продемонстрировать публике питомца, разместив сюжет в Instagram. На кадрах поклонники увидели светло-рыжую любимицу актрисы с нежным характером.