Эксперт: Боевые танки на параде Победы будут оснащены защитой от коронавируса
По словам эксперта Виктора Мураховского, главреда издания «Арсенал Отечества», на параде Победы боевые танки будут оснащены защитой от коронавируса. Речь идет о датчиках, которые реагируют на выброс в воздух биологически опасного вещества.
Информацию подтвердили журналисты Newinform, ссылаясь на пресс-центр компании «Уралвагонзавод». Боевые машины оснащены автоматической системой защиты, которая защищает от бактериологического оружия.
Как отметил Виктор Мураховский, практически вся российская бронетехника имеет защиту от массового поражения. Такие системы установлены на бронетранспортерах и машинах десанта. Коронавирусная инфекция относится к возможным заражениям, поэтому против нее сработают данные средства. В результате экипаж боевых танков останется невредимым.
На данный момент правительство не рассматривает возможность отмены парада Победы из-за пандемии. Пока мероприятие традиционно запланировано на 9 мая.
Информацию подтвердили журналисты Newinform, ссылаясь на пресс-центр компании «Уралвагонзавод». Боевые машины оснащены автоматической системой защиты, которая защищает от бактериологического оружия.
Как отметил Виктор Мураховский, практически вся российская бронетехника имеет защиту от массового поражения. Такие системы установлены на бронетранспортерах и машинах десанта. Коронавирусная инфекция относится к возможным заражениям, поэтому против нее сработают данные средства. В результате экипаж боевых танков останется невредимым.
На данный момент правительство не рассматривает возможность отмены парада Победы из-за пандемии. Пока мероприятие традиционно запланировано на 9 мая.
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Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 10:30