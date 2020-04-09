На Украине заявили о готовности к прекращению транзита российского газа





Как отметил Сергей Макогон, закрыть транзит газа из России на украинские территории планируется сразу после запуска “Северного потока – 2”. Таким образом страна приготовилась к худшему сценарию, хотя Киев и сомневается, что строительство Москва завершит ранее 2021 года. Чтобы обеспечить себе независимость, украинская сторона развернула проект оптимизации. При этом Макогон отметил, что страна не прекращает попытки помешать прокладке газопровода, надеясь получить поддержку от стран Европы и США.Пакет соглашений между Москвой и Киевом по поставкам газа через Украину будет действовать вплоть до 2024. Согласно контракту, украинская сторона будет получать 65 млрд кубов в первый год и по 40 млрд — за четыре последних.