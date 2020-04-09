Меган Маркл решила заручиться покровительством Анджелины Джоли





Жена принца Гарри следит за тем, как 44-летняя знаменитость строит карьеру и занимается благотворительностью. Меган Маркл восхищает, что Анджелина Джоли успешно совмещает воспитание шестерых детей и свою профессиональную деятельность. Поэтому 38-летняя звезда «Форс-мажоров» всегда хотела быть похожей на своего кумира. Кроме этого, экс-супруга Брэда Питта имеет огромное влияние в Голливуде, что сейчас так необходимо супруге принца Гарри.Инсайдеры утверждают, что Джоли также не прочь укрепить дружбу с герцогиней Сассекской. Знаменитостей часто сравнивали, так как у них много общего. Поэтому 38-летняя Меган Маркл может стать отличной компанией для голливудской звезды.Омид Скуби, который является королевским экспертом, дал прогноз по поводу финансового состояния принца Гарри и его супруги. По его словам, герцоги Сассекские уже несколько лет самостоятельно не зарабатывали, так как все их расходы покрывало государство. У членов королевской семьи нет фиксированной заработной платы. Безопасность внука королевы Елизаветы II и его семьи обходится ежегодно в пять миллионов долларов. Поэтому паре необходимо в краткие сроки обзавестись работой, иначе не будет возможности вести привычный образ жизни.