Компания AMD планирует представить настольные процессоры Ryzen 4000
Компания AMD долгое время не расширяла собственный настольный сегмент чипсетов, но вскоре ситуация изменится. Инсайдеры говорят, что разработчик планирует представить настольные процессоры Ryzen 4000 уже этой осенью.
В настольном каталоге AMD до недавнего времени была представлена лишь линейка Ryzen 3000, компанию которой вскоре составит новая серия с номером 4000. Интернет-ресурс DigiTimes проинформировал, что производитель американских плат из США ранее собирался презентовать новые чипсеты на выставке Computex 2020 в июне, но пандемия коронавируса и режим самоизоляции с большой вероятностью помешает данному событию. Поэтому бренд решил перенести анонс на осень текущего года, который даже может состояться в онлайн-формате.
Важно понимать, что речь идет не о новинках с архитектурой Zen 3, поскольку чипы семейства Vermeer с подобной технологией появятся на рынке лишь в 2021 году. Эту информацию подтверждали официальные представители AMD во время квартального отчета. Эксперты считают, что покупателей в сентябре ожидает лишь настольная часть серии Renoir, то есть гибридные процессоры Ryzen 4000 на базе ядер Zen 2 и адаптера Vega.
В настольном каталоге AMD до недавнего времени была представлена лишь линейка Ryzen 3000, компанию которой вскоре составит новая серия с номером 4000. Интернет-ресурс DigiTimes проинформировал, что производитель американских плат из США ранее собирался презентовать новые чипсеты на выставке Computex 2020 в июне, но пандемия коронавируса и режим самоизоляции с большой вероятностью помешает данному событию. Поэтому бренд решил перенести анонс на осень текущего года, который даже может состояться в онлайн-формате.
Важно понимать, что речь идет не о новинках с архитектурой Zen 3, поскольку чипы семейства Vermeer с подобной технологией появятся на рынке лишь в 2021 году. Эту информацию подтверждали официальные представители AMD во время квартального отчета. Эксперты считают, что покупателей в сентябре ожидает лишь настольная часть серии Renoir, то есть гибридные процессоры Ryzen 4000 на базе ядер Zen 2 и адаптера Vega.
Технологии
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 10:00