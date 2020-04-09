Компания AMD планирует представить настольные процессоры Ryzen 4000





В настольном каталоге AMD до недавнего времени была представлена лишь линейка Ryzen 3000, компанию которой вскоре составит новая серия с номером 4000. Интернет-ресурс DigiTimes проинформировал, что производитель американских плат из США ранее собирался презентовать новые чипсеты на выставке Computex 2020 в июне, но пандемия коронавируса и режим самоизоляции с большой вероятностью помешает данному событию. Поэтому бренд решил перенести анонс на осень текущего года, который даже может состояться в онлайн-формате.Важно понимать, что речь идет не о новинках с архитектурой Zen 3, поскольку чипы семейства Vermeer с подобной технологией появятся на рынке лишь в 2021 году. Эту информацию подтверждали официальные представители AMD во время квартального отчета. Эксперты считают, что покупателей в сентябре ожидает лишь настольная часть серии Renoir, то есть гибридные процессоры Ryzen 4000 на базе ядер Zen 2 и адаптера Vega.