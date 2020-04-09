После возвращения на Землю экипаж “Союза МС-15” ждет режим обсервации





На Байконур уже доставили представителей ЦПК, которые помогут членам экипажа “Союза МС-15” восстановиться после возвращения на Землю. Посадка ожидается 17 апреля, а закончат свою миссию представитель отечественного Роскосмоса Олег Скрипочка и астрономы агентства NASA Джессика Меир, а также ее коллега Эндрю Морган. Для них предусмотрен режим обсервации, он осуществляется в обеспечивающем изоляцию помещении из-за наличия некоторых рисков, включая пандемию коронавируса.На Байконуре уже развернули необходимые мероприятия, направленные на предупреждение распространения COVID-19.