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«Я подрезала глаза»: Лолита прибегла к пластике во время карантина

Лолита Милявская на шоу «Вечерний Ургант» призналась, что прибегла к пластике во время карантина. По словам артистки, она «подрезала глаза», так как из-за грима веки начали растягиваться.
«Я подрезала глаза»: Лолита прибегла к пластике во время карантина

Лолита Милявская не только рассказала о некоторых подробностях личной жизни, но и продемонстрировала эффектный наряд, в котором планировала появиться на концерте в Москве. Артистка отметила, что не уверена, сможет ли влезть в телесный полупрозрачный комбинезон осенью, поэтому не будет рисковать и покажет его публике сейчас. Это эпатажная певица сделала во время шоу, расстегнув прикрывающий наряд пиджак с декором в виде игральных карт.

Кроме демонстрации нового сценического костюма Лолита также решила поделиться с Иваном Ургантом историей надетого на ней пиджака, которому уже более 25 лет. По словам артистки, в то время она была заядлой картежницей, хоть и не такой успешной в игре, как Анжелика Варум.

Также Милявская призналась, что во время карантина брала недельный перерыв в общении с поклонниками, так как «подрезала глаза» и ей требовалось время на восстановление после операции. Как заявила поп-певица, хирургическое вмешательство было запланировано заранее, еще до того, как в мире началась пандемия коронавируса, и требовалось знаменитости из-за того, что в следствии регулярного нанесения грима века начали растягиваться. Теперь же, когда подтяжка сделана, визажистам будет куда легче делать звезде мейкап.

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ШоуБиз
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 09:55

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