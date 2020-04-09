«Я подрезала глаза»: Лолита прибегла к пластике во время карантина

Лолита Милявская не только рассказала о некоторых подробностях личной жизни, но и продемонстрировала эффектный наряд, в котором планировала появиться на концерте в Москве. Артистка отметила, что не уверена, сможет ли влезть в телесный полупрозрачный комбинезон осенью, поэтому не будет рисковать и покажет его публике сейчас. Это эпатажная певица сделала во время шоу, расстегнув прикрывающий наряд пиджак с декором в виде игральных карт.Кроме демонстрации нового сценического костюма Лолита также решила поделиться с Иваном Ургантом историей надетого на ней пиджака, которому уже более 25 лет. По словам артистки, в то время она была заядлой картежницей, хоть и не такой успешной в игре, как Анжелика Варум.Также Милявская призналась, что во время карантина брала недельный перерыв в общении с поклонниками, так как «подрезала глаза» и ей требовалось время на восстановление после операции. Как заявила поп-певица, хирургическое вмешательство было запланировано заранее, еще до того, как в мире началась пандемия коронавируса, и требовалось знаменитости из-за того, что в следствии регулярного нанесения грима века начали растягиваться. Теперь же, когда подтяжка сделана, визажистам будет куда легче делать звезде мейкап.