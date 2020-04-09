Huawei провела официальную презентацию Vision Smart TV X65





За последние несколько дней в Сети распространялась информация о первом смарт-телевизоре от Huawei, который теперь официально анонсировали вместе с выпуском флагманов P40 и P40 Pro. Продукт представляет собой устройство с 64-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 4K, технологией MEMC для достижения плавности изображения и охватом 98% оттенков NTSC. Частота обновления экрана достигает около 120 Гц, а пиковая яркость - 950 кд/м2.Подобные мощности возможны благодаря 4-ядерному чипсету Honghu 898 с 6 Гб ОЗУ, 128 Гб встроенной памяти и графическим адаптером Mali-G51MP4. Комплектация также включает в себя систему из 14 аудио-динамиков, поддержку объемного звучания, выдвижной объектив на 24 Мп, а также технологию "умного" распознавания жестов и автонастройкой тонов, которая учитывает уровень освещенности помещения. Приобрести Huawei Vision Smart TV X65 можно за 3,5 тысячи долларов США.