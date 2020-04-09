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Адвокат Юлия Вербицкая-Линник рассказала о серьезных проблемах со здоровьем у Бари Алибасова

Адвокат Юлия Вербицкая-Линник рассказала о том, что у Бари Алибасова серьезные проблемы со здоровьем, поэтому он даже не выходит из дома. На период карантина продюсер «На-На» изолировался в своей квартире и уже месяц не видел супругу - 81-летнюю Лидию Федосееву-Шукшину.

Адвокат Юлия Вербицкая-Линник рассказала о серьезных проблемах со здоровьем у Бари Алибасова


По словам адвоката актрисы, Бари Алибасов живут в квартире, расположенной в Мерзляковском переулке. Его жена самоизолировалась в доме на ул. Бочкова, в котором она ранее проживала с Василием Шукшиным. Продюсер сообщил Лидии Федосеевой-Шукшиной, что у него плохое самочувствие, поэтому он не покидает квартиру. Адвокат обеспокоена этой ситуацией, так как оба супруга пожилые люди и пребывают в зоне риска из-за коронавируса.

Вербицкая-Линник рассказала, что существует документ, к которому Бари Алибасов должен дать разъяснения. Это имущественный вопрос, касающийся 81-летней актрисы. Федосеева-Шукшина отправила супругу официальное письмо, чтобы получить вразумительный ответ. По словам юриста, если продюсер продолжит свое молчание, то они вынуждены будут придать это дело огласке и перевести его «в публичную плоскость».

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Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 09:30

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