Адвокат Юлия Вербицкая-Линник рассказала о серьезных проблемах со здоровьем у Бари Алибасова

По словам адвоката актрисы, Бари Алибасов живут в квартире, расположенной в Мерзляковском переулке. Его жена самоизолировалась в доме на ул. Бочкова, в котором она ранее проживала с Василием Шукшиным. Продюсер сообщил Лидии Федосеевой-Шукшиной, что у него плохое самочувствие, поэтому он не покидает квартиру. Адвокат обеспокоена этой ситуацией, так как оба супруга пожилые люди и пребывают в зоне риска из-за коронавируса.Вербицкая-Линник рассказала, что существует документ, к которому Бари Алибасов должен дать разъяснения. Это имущественный вопрос, касающийся 81-летней актрисы. Федосеева-Шукшина отправила супругу официальное письмо, чтобы получить вразумительный ответ. По словам юриста, если продюсер продолжит свое молчание, то они вынуждены будут придать это дело огласке и перевести его «в публичную плоскость».