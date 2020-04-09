Победившая COVID-19 Ольга Куриленко посоветовала своим поклонникам носить маски

В средине марта Ольга Куриленко сообщила поклонникам, что заразилась коронавирусом. В течение следующих нескольких недель актриса держала Instagram-фолловеров в курсе своего самочувствия, регулярно публикуя посты о том, какие препараты принимает и какими способами борется с вирусной инфекцией. Недавно же знаменитость заявила, что полностью выздоровела и смогла наконец выйти из вынужденной самоизоляции.Теперь Куриленко все время проводит с семьей и решает те вопросы, которые накопились за время ее болезни. «Девушка Бонда» не так часто публикует что-то в соцсетях, так как очень занята, но иногда все-таки выходит на связь с подписчиками. Так, к примеру, недавно актриса опубликовала призыв надевать маску, если возникает необходимость выйти из дома за продуктами или еще по какой-либо причине. По словам кинозвезды, она также продолжает прибегать к этой мере защиты, даже учитывая наличие иммунитета к COVID-19.Ольга Куриленко считает, что носить маски необходимо «если не для себя, то для других». Кроме того, подобная защитная мера является простой, но эффективной, и следовать ей совсем не сложно.