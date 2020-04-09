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«Куда на ночь глядя?»: Ксения Бородина решила сбежать от семьи на работу

Ксения Бородина спровоцировала недоумение подписчиков уходом на работу в позднее время. Соответствующая публикация размещена на странице телеведущей в Instagram.
«Куда на ночь глядя?»: Ксения Бородина решила сбежать от семьи на работу

На снимке знаменитость запечатлена в куртке и с макияжем. В подписи к посту Бородина сообщила интернет-пользователям, что собралась на работу. Тем не менее фотография вызвала не только положительные отзывы, но и недоумение со стороны поклонников. Многие принялись спрашивать, что это за работа, куда нужно идти в такой поздний час. Звезда «Дома-2» так и не ответила на вопросы подписчиков. Перед уходом на съёмки реалити-шоу блогер сдала тест на коронавирус, получив отрицательный результат. Об этом ведущая сразу сообщила фанатам. «Лучше бы все за собой следили!» - резко высказалась супруга Курбана Омарова.

Бородина вместе со своей семьей соблюдала карантин после возвращения с Куршевеля, где с друзьями отмечала день рождения. За это время звезда успела соскучиться по работе, в связи с чем решила принять участие в съёмочном процессе телестройки.

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ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 09:17

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