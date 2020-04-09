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Испанские ученые подтвердили, что атеросклероз начинает быстро развиваться после 40 лет

Испанские ученые в результате новых исследований подтвердили, что атеросклероз начинает быстро развиваться после 40 лет. О результатах соответствующей работы сообщил один из авторов, доктор Валентин Фустер, представляющий CNIC.

В рамках исследования около 4,2 тысячи здоровых мужчин и женщин среднего возраста наблюдались с помощью 2D- и 3D-маркеров, а также омикс-тестов. Ученые анализировали изменения в течение 10 лет, придя к выводу, что почти 40% подопытных показывали прогрессирование атеросклероза в разной степени на протяжении около трех лет для каждого отдельного случая. Как отметил один из авторов проекта Беатрис Лопес-Мелгар, эта работа показала, что люди в возрасте 40-50 лет находятся в группе риска, поскольку у них в артериях гораздо быстрее накапливаются жировые бляшки.

Ученые пришли к выводу, что развитие атеросклероза зависит от возраста, пола, уровня холестерина, а также наличия сердечно-сосудистых заболеваний и вредных привычек. Однако прогрессирование оказалось резким, а не постепенным, как предполагалось ранее.

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Наука / Важно
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 09:11

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