Испанские ученые подтвердили, что атеросклероз начинает быстро развиваться после 40 лет





В рамках исследования около 4,2 тысячи здоровых мужчин и женщин среднего возраста наблюдались с помощью 2D- и 3D-маркеров, а также омикс-тестов. Ученые анализировали изменения в течение 10 лет, придя к выводу, что почти 40% подопытных показывали прогрессирование атеросклероза в разной степени на протяжении около трех лет для каждого отдельного случая. Как отметил один из авторов проекта Беатрис Лопес-Мелгар, эта работа показала, что люди в возрасте 40-50 лет находятся в группе риска, поскольку у них в артериях гораздо быстрее накапливаются жировые бляшки.Ученые пришли к выводу, что развитие атеросклероза зависит от возраста, пола, уровня холестерина, а также наличия сердечно-сосудистых заболеваний и вредных привычек. Однако прогрессирование оказалось резким, а не постепенным, как предполагалось ранее.