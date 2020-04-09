В BMW признали, что автономные автомобили трудно сделать красивыми
Дизайнеры концерна BMW объяснили журналистам, почему будущие машины от бренда не могут быть привлекательными. Представители компании признали, что автономные автомобили трудно сделать красивыми из-за большого количества оборудования.
Новые технологии нарушают традиционный дизайн автомобиля, который существовал на протяжении более 100 лет, где особенно выделяется система автономного управления. Главный дизайнер BMW Домагой Дукеч рассказал в новом интервью, что современные инженеры сталкиваются с многочисленными проблемами в плане проектировки внешнего вида машины из-за датчиков, которые необходимо "спрятать" внутри кузова. Для сравнения, даже дизайн электрокаров представляет собой более легкую задачу.
Стоит отметить, что с повышением уровня автономности увеличивается и количество сенсоров, которые требуются для безопасной работы автопилота. Подобное оборудование мешает специалистам выпустить привлекательный автомобиль, что может стать важным фактором для покупателей: будет ли клиент тратить сотни тысяч долларов на хорошо сконструированную модель или на отталкивающий автономный аналог. Дукеч считает, что пока дизайнеры еще способны скрывать датчики с помощью фальшрадиаторной решетки, но в будущем ситуация изменится.
Новые технологии нарушают традиционный дизайн автомобиля, который существовал на протяжении более 100 лет, где особенно выделяется система автономного управления. Главный дизайнер BMW Домагой Дукеч рассказал в новом интервью, что современные инженеры сталкиваются с многочисленными проблемами в плане проектировки внешнего вида машины из-за датчиков, которые необходимо "спрятать" внутри кузова. Для сравнения, даже дизайн электрокаров представляет собой более легкую задачу.
Стоит отметить, что с повышением уровня автономности увеличивается и количество сенсоров, которые требуются для безопасной работы автопилота. Подобное оборудование мешает специалистам выпустить привлекательный автомобиль, что может стать важным фактором для покупателей: будет ли клиент тратить сотни тысяч долларов на хорошо сконструированную модель или на отталкивающий автономный аналог. Дукеч считает, что пока дизайнеры еще способны скрывать датчики с помощью фальшрадиаторной решетки, но в будущем ситуация изменится.
Авто
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 09:03