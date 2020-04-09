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Дочь Кирилла Сафонова показала трогательное видео со свадьбы в Израиле

Анастасия, дочь Кирилла Сафонова, показала в своем микроблоге Instagram трогательное видео, сделанное на ее свадьбе в Израиле. Архивными кадрами 24-летняя наследница известного актера поздравила своего супруга Стивена Мерфи с днем рождения.

Дочь Кирилла Сафонова показала трогательное видео со свадьбы в Израиле


За ирландского бизнесмена она вышла в прошлом году. На церемонии бракосочетания в Израиле Кирилл Сафонов присутствовал с женой Сашей Савельевой и маленьким сыном Леоном. Старшая дочь артиста давно живет в США, но по возможности всегда находит время, чтобы встретится с отцом.

На видео, которое показала наследница звезды, запечатлен момент, когда жених увидел ее в свадебном наряде. Стивен Мерфи искренне улыбался и обнял свою невесту, когда она коснулась его плеча. 24-летняя дочь Кирилла Сафонова была в платье-бюстье с длинным шлейфом. В комментариях к посту супруга поздравила с днем рождения своего «мистера Бонда» и призналась, что муж – самый необыкновенный человек, которого она встречала в жизни. Кирилл Сафонов лаконично написал зятю: «С днем рождения, Джуниор». Подписчики засыпали пару комплиментами, отметил, что запечатленные кадры получились очень трогательными и нежными.

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Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 09:42

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