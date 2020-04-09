Фигуристка Татьяна Волосожар рассекретила свои тайные ритуалы на удачу
Татьяна Волосожар рассекретила свои тайные ритуалы на удачу в новом посте в Instagram. Тем самым фигуристка подтвердила факт, что спортсмены чрезвычайно суеверны.
Зачастую спортсмены не раскрывают свои небольшие обряды, которые осуществляют перед соревнованиями. Из общеизвестных у фигуристов стало правило не стирать одежду, заходить на лед с определенной ноги и даже носить с собой счастливую мелочь. Многие верят, что именно это помогает им получить немного удачи, а у Татьяны Волосожар собственная стратегия. Чтобы добиться уверенности в себе, спортсменка выработала необычную привычку убирать свой номер до идеальной чистоты перед тем, как отправиться на соревнования. На лед она выходила только с правой ноги, а в начале программы всегда потирала ладони, уши и поправляла прическу. Однако есть и те ритуалы, о которых фигуристка предпочитает не говорить.
Психолог Ирина Тишевская заметила, что все эти уловки направлены на стабилизацию и подпитку энергетического поля. Она объяснила, что практики позволяют человеку быть уверенным, что он сделал все возможное для достижения цели.
Зачастую спортсмены не раскрывают свои небольшие обряды, которые осуществляют перед соревнованиями. Из общеизвестных у фигуристов стало правило не стирать одежду, заходить на лед с определенной ноги и даже носить с собой счастливую мелочь. Многие верят, что именно это помогает им получить немного удачи, а у Татьяны Волосожар собственная стратегия. Чтобы добиться уверенности в себе, спортсменка выработала необычную привычку убирать свой номер до идеальной чистоты перед тем, как отправиться на соревнования. На лед она выходила только с правой ноги, а в начале программы всегда потирала ладони, уши и поправляла прическу. Однако есть и те ритуалы, о которых фигуристка предпочитает не говорить.
Психолог Ирина Тишевская заметила, что все эти уловки направлены на стабилизацию и подпитку энергетического поля. Она объяснила, что практики позволяют человеку быть уверенным, что он сделал все возможное для достижения цели.