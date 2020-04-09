Фигуристка Татьяна Волосожар рассекретила свои тайные ритуалы на удачу

Зачастую спортсмены не раскрывают свои небольшие обряды, которые осуществляют перед соревнованиями. Из общеизвестных у фигуристов стало правило не стирать одежду, заходить на лед с определенной ноги и даже носить с собой счастливую мелочь. Многие верят, что именно это помогает им получить немного удачи, а у Татьяны Волосожар собственная стратегия. Чтобы добиться уверенности в себе, спортсменка выработала необычную привычку убирать свой номер до идеальной чистоты перед тем, как отправиться на соревнования. На лед она выходила только с правой ноги, а в начале программы всегда потирала ладони, уши и поправляла прическу. Однако есть и те ритуалы, о которых фигуристка предпочитает не говорить.Психолог Ирина Тишевская заметила, что все эти уловки направлены на стабилизацию и подпитку энергетического поля. Она объяснила, что практики позволяют человеку быть уверенным, что он сделал все возможное для достижения цели.