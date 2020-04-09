Марина Александрова предложила россиянкам следовать совету Одри Хепберн

Звезда Золотого века Голливуда Одри Хепберн в одном из своих интервью признавалась, что «верит в маникюр и кричащую одежду», а также то, что на отдыхе тоже стоит «делать прическу и наносить губную помаду». По признанию российской актрисы Марины Александровой, она полностью солидарна с коллегой. Чтобы доказать это на практике, артистка прикрепила к посту фото, на котором запечатлена с мейкапом и укладкой.Александрова отметила, что не стоит пренебрегать уходом за собой и возможностью выглядеть красиво даже в самоизоляции. Именно поэтому знаменитость призывает россиянок последовать совету звезды фильма «Завтрак у Тиффани» и не стесняться «прихорашиваться» во время карантина.Поклонницы актрисы оценили ее эффектный образ с красной помадой и призыв к спасению мира посредством красоты. Фолловеры мужского пола отметили, что с удовольствием бы последовали совету Хепберн, но, пожалуй, просто ограничатся «почищенными зубами и трезвым рассудком».