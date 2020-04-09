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Марина Александрова предложила россиянкам следовать совету Одри Хепберн

Марина Александрова привела на своей странице в Instagram цитату звезды фильма «Завтрак у Тиффани» Одри Хепберн о необходимости выглядеть красиво даже на отдыхе. Этому совету актриса предложила следовать россиянкам и во время карантина.
Марина Александрова предложила россиянкам следовать совету Одри Хепберн

Звезда Золотого века Голливуда Одри Хепберн в одном из своих интервью признавалась, что «верит в маникюр и кричащую одежду», а также то, что на отдыхе тоже стоит «делать прическу и наносить губную помаду». По признанию российской актрисы Марины Александровой, она полностью солидарна с коллегой. Чтобы доказать это на практике, артистка прикрепила к посту фото, на котором запечатлена с мейкапом и укладкой.

Александрова отметила, что не стоит пренебрегать уходом за собой и возможностью выглядеть красиво даже в самоизоляции. Именно поэтому знаменитость призывает россиянок последовать совету звезды фильма «Завтрак у Тиффани» и не стесняться «прихорашиваться» во время карантина.

Поклонницы актрисы оценили ее эффектный образ с красной помадой и призыв к спасению мира посредством красоты. Фолловеры мужского пола отметили, что с удовольствием бы последовали совету Хепберн, но, пожалуй, просто ограничатся «почищенными зубами и трезвым рассудком».

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Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 08:55

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