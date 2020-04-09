АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты рассказали о влиянии мыла на…
EUR 82.23 USD 75.75
Курс валют на 09.04.2020

Компания MG раскрыла дату продаж премиального автомобиля Hector Plus

Многие эксперты сравнивали Hector Plus с Chevrolet Captiva, которых объединяет похожий уровень комфорта и оснащения. Компания MG решила раскрыть дату продаж этого премиального автомобиля.

Официальные источники указывают, что серийное производство и глобальная продажа Hector Plus от британского бренда MG намечены на июнь 2020 года. Стоит отметить, что хотя модель во многом похожа на Chevrolet Captiva, она в некотором смысле превосходит американский кроссовер. Известно, что специалисты из General Motors занимались разработкой автомобиля совместно с китайскими коллегами из SAIC. Хотя базовые комплектации включают в себя кузовы на на 5 и 7 мест, премиальная версия позволяет разместиться 6 пассажирам.

Что касается технических характеристик, то покупателя может заинтересовать 1,5-литровый турбодвигатель с мощностью 150 л.с., идущий в паре со стартер-генератором на 48 вольт. Он также дополняется 6-ступенчатой "механикой" или РКПП. Альтернативой является 2,0-литровый дизельный агрегат на 170 л.с с механической КПП и передним приводом. В плане оснащения водитель получает адаптивный круиз-контроль, парктроник, бесключевое зажигание, оборудование для контроля слепых зон, информационно-развлекательный центр и панорамную крышу. Стоимость машины составляет около 1,7 млн рублей.

+Дзен +Яндекс новости
Авто
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 08:50

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Google представила браузер Chrome 81 со встроенной поддержкой Web…
Эксперт: Боевые танки на параде Победы будут оснащены защитой от…
Рената Литвинова ответила на слова Ксении Собчак о животных для…
На Украине заявили о готовности к прекращению транзита российского…
Меган Маркл решила заручиться покровительством Анджелины…
Иммунолог Алексей Попович: "Слухи, что перенесшие ветрянку или корь имеют мало шансов заразиться коронавирусом, не имеют под собой…
«А что такое мягонькое в штаны положила»: Располневшая Кудрявцева оконфузилась перед…
Компания AMD планирует представить настольные процессоры Ryzen…
«Я подрезала глаза»: Лолита прибегла к пластике во время…
После возвращения на Землю экипаж “Союза МС-15” ждет режим…
Дочь Кирилла Сафонова показала трогательное видео со свадьбы в…
Huawei провела официальную презентацию Vision Smart TV…
Адвокат Юлия Вербицкая-Линник рассказала о серьезных проблемах со здоровьем у Бари…
Токсиколог Алексей Водовозов рассказал об опасности использования хлорки в домашних…
«Куда на ночь глядя?»: Ксения Бородина решила сбежать от семьи на…
Испанские ученые подтвердили, что атеросклероз начинает быстро развиваться после 40…
Победившая COVID-19 Ольга Куриленко посоветовала своим поклонникам носить…
В BMW признали, что автономные автомобили трудно сделать…
Фигуристка Татьяна Волосожар рассекретила свои тайные ритуалы на…
Марина Александрова предложила россиянкам следовать совету Одри…
Компания MG раскрыла дату продаж премиального автомобиля Hector…
Российские туристы просят увезти их из Сеула…
«Выпьем за любовь»: Сын Максима Галкина и Аллы Пугачевой спародировал Игоря…
Южнокорейские ученые не обнаружили признаков мутации…
Елена Малышева: "Три домашних теста помогут определить степень устойчивости легких к…
Kia Telluride назвали победителем премии «Всемирный автомобиль года…
Новая жертва коронавируса: Умер 80-летний актер Аллен…
Ученые доказали особые способности котов в понимании человеческой…
Просмотреть все новости