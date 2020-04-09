Компания MG раскрыла дату продаж премиального автомобиля Hector Plus





Официальные источники указывают, что серийное производство и глобальная продажа Hector Plus от британского бренда MG намечены на июнь 2020 года. Стоит отметить, что хотя модель во многом похожа на Chevrolet Captiva, она в некотором смысле превосходит американский кроссовер. Известно, что специалисты из General Motors занимались разработкой автомобиля совместно с китайскими коллегами из SAIC. Хотя базовые комплектации включают в себя кузовы на на 5 и 7 мест, премиальная версия позволяет разместиться 6 пассажирам.Что касается технических характеристик, то покупателя может заинтересовать 1,5-литровый турбодвигатель с мощностью 150 л.с., идущий в паре со стартер-генератором на 48 вольт. Он также дополняется 6-ступенчатой "механикой" или РКПП. Альтернативой является 2,0-литровый дизельный агрегат на 170 л.с с механической КПП и передним приводом. В плане оснащения водитель получает адаптивный круиз-контроль, парктроник, бесключевое зажигание, оборудование для контроля слепых зон, информационно-развлекательный центр и панорамную крышу. Стоимость машины составляет около 1,7 млн рублей.