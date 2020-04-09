Российские туристы просят увезти их из Сеула домой





В обращении россияне говорят о том, что большинство из них были не в курортных местах, а прилетели в Южную Корею на лечение, обучение и в командировки. Кроме этого, среди их есть четырехмесячные младенцы и пожилые люди. Некоторые россияне спешат вернуться домой, так как им необходимо спасать собственный бизнес и решать вопрос с самоизоляцией сотрудников.Люди, которые вынуждены жить в аэропорту, получили 4 апреля быстрорастворимую лапшу, фрукты и одеяла. При этом еда была рассчитана на пару дней. Россияне говорят о том, что им подготовили борт, на котором можно было улететь. У всех есть посадочные талоны и билеты, а также все необходимые для вылета документы. Небо над Сеулом открыто, но туристам отказывают уже три раза по неизвестным причинам. Поэтому 50 россиян, которые находятся в Южной Корее, просят забрать их домой, сообщает «Интерфакс — Дальний Восток».