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«Выпьем за любовь»: Сын Максима Галкина и Аллы Пугачевой спародировал Игоря Николаева

Семья Аллы Пугачевой и Максима Галкина не скучает во время карантина. На днях сын артистов спародировал Игоря Николаева, о чем свидетельствует размещенный в Instagram сюжет.
«Выпьем за любовь»: Сын Максима Галкина и Аллы Пугачевой спародировал Игоря Николаева

Наследник знаменитостей во время домашней изоляции пробует свои силы в юмористическом жанре, пока его сестра устраивает импровизированные модные показы. На этот раз Гарри Галкин развеселил взрослое поколение, когда позировал перед камерой в образе Игоря Николаева. Для подобного видео сын Аллы Пугачевой нашел где-то накладные усы и дополнив свой стиль солнцезащитными очками. На кадрах ролика можно услышать, как 6-летний мальчик спрашивает у поклонников, узнали они его или нет. Также во время съёмки слышен смех звездного отца. Одной из первых о видеозаписи высказалась певица Валерия, не удивившись тому, что ребенок артистов растет талантливым. «Да, вам карантинить не скучно!» - написала супруга Иосифа Пригожина.

Прокомментировать сюжет поспешили фанаты знаменитого семейства. По мнению некоторых фолловеров, Гарри Галкин очень похож на своего отца. Как высказались другие, «подрастает достойная смена». При этом оценил пародию на себя и сам Игоря Николаев, сопроводив короткий отзыв смайлами в форме сердец и аплодисментов.

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ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 08:36

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