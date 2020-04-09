Южнокорейские ученые не обнаружили признаков мутации коронавируса





Проанализировав нуклеотидную последовательность COVID-19, ученые не выявили мутаций, влияющих на патогенность и механизм распространения. Анализ проводили на 73 образцах, полученных от пациентов, проживающих в стране. Специалисты также не обнаружили изменений в генах маркерах, применяемых для установления наличия вируса. Ученые подчеркнули, что в связи с отсутствием генетических мутаций коронавируса, в данное время в процессе тестирования уменьшается вероятность ошибок. Полученную информацию специалисты передадут Всемирной организации здравоохранения.В Южной Корее зафиксировано 10 423 случаев инфицирования коронавирусом, из которых 204 закончились летальным исходом, а 6,9 тысяч пациентов излечились от заболевания.