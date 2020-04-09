Ученые доказали особые способности котов в понимании человеческой речи





Участие в эксперименте принимали 78 кошек, которые имели постоянного хозяина, а также те, которые жили в кото-кафе. Основной целью ученых стало понимание того, могут ли питомцы отличить собственную кличку от похожих на нее слов. Для этого в рамках исследования человек, который постоянно ухаживал за питомцем, должен был произносить имя домашнего любимца, а также созвучные с ним слова. Во второй части эксперимента это делали незнакомые животному люди. Более 50% кошек проигнорировали созвучные собственному имени слова. Реакция на кличку у каждого животного была разной: некоторые подходили к человеку, поворачивались к нему или просто шевелили ухом, что зависело от степени проявляемой ими заинтересованности.Специалисты пришли к заключению, что коты могут различать человеческую речь, поскольку правильно распознают собственное имя среди похожих по звучанию слов. Это стало возможным благодаря развитому слуху и возможности запоминать слова. В среднем домашние кошки запоминают до 100 слов, которые произносит хозяин. Интонация тоже играет немаловажную роль, благодаря чему питомцы понимают настроение хозяина.