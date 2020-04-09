Отец Жанны Фриске одолжил 2 млн рублей у друга певицы, чтобы расплатиться с «Русфондом»
Отец Жанны Фриске влез в долги, чтобы расплатиться с «Русфондом». Теперь другу артистки Владимир Борисович должен около 2-х млн рублей.
Семья умершей от рака певицы должна была заплатить благотворительной организации примерно 22 млн рублей. Средства со счетов в свое время сняла мать Жанны Фриске, а произошло это за несколько недель до смерти дочери. Семья знаменитости не смогла доказать, что деньги были потрачены на ее лечение. После разбирательств с «Русфондом» судебные приставы выставили на продажу квартиру покойной артистки в шикарной новостройке в Шмитовском проезде. Площадь апартаментов составляет около 90 квадратных метров. Тем не менее Владимир Борисович в 2019 году собрал необходимую сумму и рассчитался с долгами.
Как сказал отец исполнительницы, жилье наследницы для него очень ценно. В результате Фриске-старший продал автомобиль и дом в Калужской области, но этого все равно не хватало для расплаты с организацией. Руку помощи протянул друг звезды и теперь ее отец должен мужчине почти 2 млн рублей.
На протяжении нескольких лет родители артистки не могут общаться со своим внуком Платоном Шепелевым, так как его отец принципиально против этого. Близкие мальчика надеются, что с возрастом он все поймет и начнет с ними общаться.
Семья умершей от рака певицы должна была заплатить благотворительной организации примерно 22 млн рублей. Средства со счетов в свое время сняла мать Жанны Фриске, а произошло это за несколько недель до смерти дочери. Семья знаменитости не смогла доказать, что деньги были потрачены на ее лечение. После разбирательств с «Русфондом» судебные приставы выставили на продажу квартиру покойной артистки в шикарной новостройке в Шмитовском проезде. Площадь апартаментов составляет около 90 квадратных метров. Тем не менее Владимир Борисович в 2019 году собрал необходимую сумму и рассчитался с долгами.
Как сказал отец исполнительницы, жилье наследницы для него очень ценно. В результате Фриске-старший продал автомобиль и дом в Калужской области, но этого все равно не хватало для расплаты с организацией. Руку помощи протянул друг звезды и теперь ее отец должен мужчине почти 2 млн рублей.
На протяжении нескольких лет родители артистки не могут общаться со своим внуком Платоном Шепелевым, так как его отец принципиально против этого. Близкие мальчика надеются, что с возрастом он все поймет и начнет с ними общаться.
ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 07:54