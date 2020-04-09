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Австралийские ученые нашли подавляющее коронавирус за двое суток лекарство

Австралийские ученые нашли лекарство, подавляющее коронавирус за двое суток. Итоги соответствующего исследования, над которым работали сотрудники Университета Монаша при поддержке коллег из RMH, представлены на страницах AntiviralResearch.
Австралийские ученые нашли подавляющее коронавирус за двое суток лекарство

Новое свойство против COVID-19 было открыто у антипаразитарного препарата с активным веществом ивермектин. Его воздействие анализировали в лабораторных условиях. В ходе эксперимента ученые оценивали влияние лекарства на пораженные SARS-CoV-2 клетки. Активное вещество начинало свое действие через два часа с момента, когда происходило заражение. Оказалось, что количество болезнетворной РНК снижается на 93% за сутки благодаря влиянию ивермектина. Результата в 99% можно добиться спустя 48 часов. При этом препарат не оказал токсичного воздействия на все тестируемые образцы.

Данное исследование поможет ускорить процесс создания лекарства для лечения коронавируса. В частности, он сможет сократить вирусную нагрузку, уберечь от развития осложнений и обеспечить иные преимущества.

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Наука
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 07:34

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