Австралийские ученые нашли подавляющее коронавирус за двое суток лекарство





Новое свойство против COVID-19 было открыто у антипаразитарного препарата с активным веществом ивермектин. Его воздействие анализировали в лабораторных условиях. В ходе эксперимента ученые оценивали влияние лекарства на пораженные SARS-CoV-2 клетки. Активное вещество начинало свое действие через два часа с момента, когда происходило заражение. Оказалось, что количество болезнетворной РНК снижается на 93% за сутки благодаря влиянию ивермектина. Результата в 99% можно добиться спустя 48 часов. При этом препарат не оказал токсичного воздействия на все тестируемые образцы.Данное исследование поможет ускорить процесс создания лекарства для лечения коронавируса. В частности, он сможет сократить вирусную нагрузку, уберечь от развития осложнений и обеспечить иные преимущества.