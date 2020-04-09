«Ей жизнь дороже»: Гузеева прокомментировала уход Володиной из шоу «Давай поженимся!» из-за коронавируса





Первый канал начал работу над выпусками нового сезона популярной программы, куда приходят люди в поисках любви. Ведущими проекта являются Роза Сябитова, Лариса Гузеева и Василиса Володина, вот только последняя решила покинуть передачу и отправиться на самоизоляцию из-за распространяющегося по миру коронавируса. О решении знаменитости высказалась ее коллега на своей странице в Instagram. По словам Гузеевой, для ведущей ее жизнь и безопасность родных оказались дороже. Актриса назвала правильным поступок астролога, отметив, что теперь они со свахой будут развлекать зрителей. По мнению звезды, в условиях карантина из-за вспышки коронавируса им сейчас важно появляться на экранах.Состав ведущих «Давай поженимся!» оставался неизменным в течение 10 лет. Знаменитости привыкли сотрудничать вместе, ходя иногда между ними возникают конфликты. Сейчас команда шоу снимает несколько выпусков в день. Чаще всего его героями становятся обычные россияне, мечтающие встретить своего человека. Тем не менее бывают случаи, когда женихами и невестами выступают фрики или представители шоу-бизнеса.