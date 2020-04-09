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«Будь он проклят»: Иосиф Пригожин пострадал из-за пандемии коронавируса

Иосиф Пригожин эмоционально выразился по поводу «вируса и того, кто его придумал». Причиной стали финансовые потери, которые понесла семья продюсера из-за пандемии коронавируса.

Супруг Валерии отметил, что хоть «сытый голодному и не товарищ», но теперь в жизни финансово обеспеченных людей появились свои трудности. Виной тому пандемия коронавируса, повлекшая за собой введение необходимых мер защиты в виде карантина, который не лучшим образом отразился на заработках всех слоев населения.

Иосиф Пригожин признался, что в его семье в самые тяжелые времена принято ставить себе в пример бабушку Валерии. Женщина прожила жизнь, полную испытаний: она стала свидетельницей Февральской и Октябрьской революций, Второй Отечественной войны, а также создания и распада СССР. Однако, несмотря на все перипетии судьбы, бабушка певицы считала: если есть возможность поесть и накормить близких, - значит еще не все так плохо.

Также продюсер отметил, что русский народ – сильный, и ему по плечу пережить нынешние трудности. При этом даже если цены на продукты в магазинах вырастут в разы, люди найдут способ выжить и в этой ситуации.

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ШоуБиз
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 07:17

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