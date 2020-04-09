«Будь он проклят»: Иосиф Пригожин пострадал из-за пандемии коронавируса

Супруг Валерии отметил, что хоть «сытый голодному и не товарищ», но теперь в жизни финансово обеспеченных людей появились свои трудности. Виной тому пандемия коронавируса, повлекшая за собой введение необходимых мер защиты в виде карантина, который не лучшим образом отразился на заработках всех слоев населения.Иосиф Пригожин признался, что в его семье в самые тяжелые времена принято ставить себе в пример бабушку Валерии. Женщина прожила жизнь, полную испытаний: она стала свидетельницей Февральской и Октябрьской революций, Второй Отечественной войны, а также создания и распада СССР. Однако, несмотря на все перипетии судьбы, бабушка певицы считала: если есть возможность поесть и накормить близких, - значит еще не все так плохо.Также продюсер отметил, что русский народ – сильный, и ему по плечу пережить нынешние трудности. При этом даже если цены на продукты в магазинах вырастут в разы, люди найдут способ выжить и в этой ситуации.