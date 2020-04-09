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Ученые предупредили бессимптомно болеющих коронавирусом людей о риске поражения легких

Японские ученые предупредили бессимптомно болеющих коронавирусом людей о скрытых рисках для здоровья, которые несет заболевание. Как оказалось, даже при легком течении COVID-19 остается вероятность поражения легких.

Медики изучили результаты компьютерной томографии пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, у которых был диагностирован коронавирус. Как оказалось, из 104 находившихся на борту инфицированных COVID-19, у 76 заболевание протекало в легкой форме и практически бессимптомно. Однако даже у них отмечались некоторые изменения в легких. Как отметили ученые, последующие обследования выявили «эффект матового стекла» - снижение прозрачности лёгочной ткани.

Это дало специалистам основания считать, что бессимптомно болеющих коронавирусом также стоит обследовать на предмет поражения легких, так как и в этом случае болезнь редко проходит без каких-либо осложнений. Легкое течение COVID-19 не должно давать иллюзию отсутствия опасности для здоровья, а имеющие положительный результат теста на вирус обязаны следить за тем, чтобы он не повлек за собой серьезных последствий.

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Наука / Главные новости
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 07:00

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