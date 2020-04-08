Пластика во время карантина: Малахов рассказал о новом тренде звезд шоубиза

Дело в том, что представители отечественного шоу-бизнеса не привыкли сидеть сложа руки и упускать любую возможность, которую можно использовать в своих интересах. Именно поэтому период, в который по причине пандемии коронавируса были отменены или перенесены на неопределенный срок концерты, выступления и встречи, артисты решили «провести с пользой». Так как на глаза фанатам они в ближайший месяц не попадут, многие из селебрити обратились к пластическим хирургам, чтобы «подправить» внешность.Сам же Андрей Малахов такой тренд считает глупость. Мода на пластику во время карантина вызывает у телеведущего желание кричать на нарушителей режима самоизоляции, как мэры некоторых испанских городов: «Вы решили в гробу хорошо выглядеть, что ли?». Журналист считает, что артисты, идущие на подобные шаги, не до конца осознают серьезность сложившейся ситуации, поэтому рискуют здоровьем исключительно по глупости.