Ученые рассказали о привычках, которые избавят от болезней после 40 лет





Солья Найберг, которая работает в Хельсинском университете, а также ее коллеги решили составить оптимальные рекомендации, которые позволят людям после 40 лет не страдать различными хроническими болезнями. Ученые проанализировали исследования ведущих специалистов Европы, а в суммарной выборке были задействованы данные более 116 тысяч человек. Специалисты взяли во внимание четыре фактора: физическая активность человека, отказ от курения и алкоголя, а также масса тела. Каждой определенной привычке пациентов давали от 0 до 2 баллов. Также ученые оценили здоровье испытуемых и количество времени, которое им удалось прожить без наличия хронических болезней.В результате оптимальную комбинацию баллов получили люди, которые следили за своим весом и выполняли хотя бы два из выше перечисленных факторов. Таким участникам эксперимента удалось прожить около 70 лет без наличия хронических заболеваний, а том числе, диабета, онкологии и заболеваний сосудов. Следует отметить, что ключевую роль в этом сыграло отсутствие ожирения.