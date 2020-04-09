АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты рассказали о влиянии мыла на…
EUR 82.23 USD 75.75
Курс валют на 09.04.2020

Ученые рассказали о привычках, которые избавят от болезней после 40 лет

Ученые после проведения многочисленных исследований пришли к выводам, что хронические болезни возникают из-за образа жизни человека. Американские специалисты рассказали о привычках, которые избавят от многих недугов после 40 лет.

Ученые рассказали о привычках, которые избавят от болезней после 40 лет


Солья Найберг, которая работает в Хельсинском университете, а также ее коллеги решили составить оптимальные рекомендации, которые позволят людям после 40 лет не страдать различными хроническими болезнями. Ученые проанализировали исследования ведущих специалистов Европы, а в суммарной выборке были задействованы данные более 116 тысяч человек. Специалисты взяли во внимание четыре фактора: физическая активность человека, отказ от курения и алкоголя, а также масса тела. Каждой определенной привычке пациентов давали от 0 до 2 баллов. Также ученые оценили здоровье испытуемых и количество времени, которое им удалось прожить без наличия хронических болезней.

В результате оптимальную комбинацию баллов получили люди, которые следили за своим весом и выполняли хотя бы два из выше перечисленных факторов. Таким участникам эксперимента удалось прожить около 70 лет без наличия хронических заболеваний, а том числе, диабета, онкологии и заболеваний сосудов. Следует отметить, что ключевую роль в этом сыграло отсутствие ожирения.

+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 06:00

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые рассказали о привычках, которые избавят от болезней после 40…
Путин предложил установить федеральную выплату медикам, работающим с больными…
Психологи выявили у россиян серьёзное расстройство психики из-за…
В Книгу рекордов Гиннесса можно попасть в условиях…
Путин поручил регионам нарастить ресурсы и возможности медучреждений в условиях…
Кэти Перри решила назвать дочь Энн Перл Хадсон в честь…
«С малышом на руках зарабатываю 20 тысяч рублей в неделю»: Тимати потроллил…
Александр Гудков довел Ксению Собчак до слез из-за сравнения с…
Пластика во время карантина: Малахов рассказал о новом тренде звезд…
«Не думайте, что это все ерунда»: Стас Михайлов перенес двустороннее воспаление…
«Высший пилотаж креативной идеи»: Гудков оценил истории Гогена…
«Хочется обрести свою новую театральную команду»: Дарья Мороз покинет МХТ им.…
Мэр города Арзамас Александр Щелоков объяснил погоню врачей скорой помощи в спецкостюмах за убегающим…
Дочь Анастасии Заворотнюк Анна призвала поклонников не осуждать её за…
Из Уханя в Сидней вылетел самолет с неизвестным…
Поклонники подозревают Тома Хэнкса в причастности к массовому похищению…
«Мне страшно»: Настя Кочервей ждет результатов анализов на…
Сирена из триллера «Судная ночь» напугала жителей американского города сильнее…
За снимок Меган Маркл и принца Гарри папарацци могут заплатить сотни тысяч…
Назван ТОП-5 необычных явлений, имевших место только раз за всю историю…
"Шпинат - для тех, кому делать нечего" : Ляйсан Утяшева удивила поклонников своим…
Компания OnlineCasino показала, как через 20 лет будет выглядеть сидящий за ПК …
Отмечающий день рождения лидер группы Little Big Илья Прусикин показал «лучший подарок в…
Елизавета Боярская трогательно обратилась к сыну Андрею в его день…
Ученые: Религиозные люди очень редко заводят дома…
Когда карантин не в убыток: Владелец Amazon Джефф Безос продолжает…
Режиссер Борис Грачевский стал отцом в четвертый…
Ученые высадят в Арктике дыни и…
Просмотреть все новости