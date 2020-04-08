Александр Гудков довел Ксению Собчак до слез из-за сравнения с путаной





Выпуск программы с участием Александра Гудкова получился веселым, поскольку юмористу удалось рассмешить пользователей и даже Ксению Собчак. Телеведущая в финале попросила собеседника рассказать что-нибудь из архива, который не вошел в «Лигу плохих шуток». Актер исполнил просьбу телеведущей шуткой: «Чем Ксения Собчак отличается от путаны? Путана согласна на все, когда ей дать деньги, а Собчак — если отобрать».После таких слов журналистка укоризненно посмотрела на артиста и со слезами на глазах спросила его, зачем он так с ней поступил. Телеведущая добавила, что реально не поняла, почему юморист выбрал именно такую шутку, поскольку у них было хорошее интервью. На этом моменте шоу завершилось, однако в титрах объявили, что будет продолжение.