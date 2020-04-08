АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты рассказали о влиянии мыла на…
EUR 82.01 USD 75.46
Курс валют на 08.04.2020

Александр Гудков довел Ксению Собчак до слез из-за сравнения с путаной

Юморист Александр Гудков в эфире программы «Осторожно, Собчак» неудачно пошутил над журналисткой. Актер сравнил ее с путаной.
Александр Гудков довел Ксению Собчак до слез из-за сравнения с путаной

Выпуск программы с участием Александра Гудкова получился веселым, поскольку юмористу удалось рассмешить пользователей и даже Ксению Собчак. Телеведущая в финале попросила собеседника рассказать что-нибудь из архива, который не вошел в «Лигу плохих шуток». Актер исполнил просьбу телеведущей шуткой: «Чем Ксения Собчак отличается от путаны? Путана согласна на все, когда ей дать деньги, а Собчак — если отобрать».

После таких слов журналистка укоризненно посмотрела на артиста и со слезами на глазах спросила его, зачем он так с ней поступил. Телеведущая добавила, что реально не поняла, почему юморист выбрал именно такую шутку, поскольку у них было хорошее интервью. На этом моменте шоу завершилось, однако в титрах объявили, что будет продолжение.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Романова Виктория Сегодня, 21:00

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Александр Гудков довел Ксению Собчак до слез из-за сравнения с…
Пластика во время карантина: Малахов рассказал о новом тренде звезд…
«Не думайте, что это все ерунда»: Стас Михайлов перенес двустороннее воспаление…
«Высший пилотаж креативной идеи»: Гудков оценил истории Гогена…
«Хочется обрести свою новую театральную команду»: Дарья Мороз покинет МХТ им.…
Мэр города Арзамас Александр Щелоков объяснил погоню врачей скорой помощи в спецкостюмах за убегающим…
Дочь Анастасии Заворотнюк Анна призвала поклонников не осуждать её за…
Из Уханя в Сидней вылетел самолет с неизвестным…
Поклонники подозревают Тома Хэнкса в причастности к массовому похищению…
«Мне страшно»: Настя Кочервей ждет результатов анализов на…
Сирена из триллера «Судная ночь» напугала жителей американского города сильнее…
За снимок Меган Маркл и принца Гарри папарацци могут заплатить сотни тысяч…
Назван ТОП-5 необычных явлений, имевших место только раз за всю историю…
"Шпинат - для тех, кому делать нечего" : Ляйсан Утяшева удивила поклонников своим…
Компания OnlineCasino показала, как через 20 лет будет выглядеть сидящий за ПК …
Отмечающий день рождения лидер группы Little Big Илья Прусикин показал «лучший подарок в…
Елизавета Боярская трогательно обратилась к сыну Андрею в его день…
Ученые: Религиозные люди очень редко заводят дома…
Когда карантин не в убыток: Владелец Amazon Джефф Безос продолжает…
Режиссер Борис Грачевский стал отцом в четвертый…
Ученые высадят в Арктике дыни и…
Селена Майер утаила от участников «Дом-2» прошлое в сфере…
Философ Ноам Хомский: "После пандемии человечество столкнется с двумя глобальными…
Фестиваль «ЖАРА» могут отменить из-за банкротства Эмина…
Вирусолог Анатолий Альштейн сообщил, что улучшение ситуации с COVID-19 в России наступит к концу…
Власти Италии закрыли порты для мигрантов из-за пандемии…
В Госдуме РФ обсудят законопроект о выплатах на время…
Алексей Спиридонов о коронавирусе: «Все мы когда-то…
Просмотреть все новости