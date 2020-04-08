«Не думайте, что это все ерунда»: Стас Михайлов перенес двустороннее воспаление легких
Стас Михайлов вышел в эфир впервые за последние 16 дней. Как оказалось, за этот период исполнитель перенес двустороннее воспаление легких.
При этом певец сдал четыре теста на коронавирус, которые показали отрицательный результат. Сам же Михайлов не исключает того, что анализы просто по какой-то причине не отразили реальное положение дел.
В своем видеообращении к Instagram-подписчикам артист рассказал о том, как развивалось его заболевание, о первых симптомах и необходимой для избавления от болезни терапии. По словам Стаса Михайлова, двустороннее воспаление легких в его случае «маскировалось» под обычный бронхит, симптомов, свойственных пневмонии, он не ощущал. Однако певец все-таки решил обратиться за помощью к медикам, которые после проведенного осмотра приняли решение о необходимости госпитализации.
Следующие две недели Михайлов провел в Лапино, где ему сделали КТ легких и назначили необходимую терапию. Артист отметил, что «болезнь легких страшна тем, что она быстро развивается», поэтому не стоит откладывать визит к врачу или вызов «скорой», если есть симптомы подобного рода заболевания. Звезда эстрады призвал поклонников не думать, что «это все ерунда» и отнестись ответственно к своему здоровью, вовремя обращаясь за помощью.
При этом певец сдал четыре теста на коронавирус, которые показали отрицательный результат. Сам же Михайлов не исключает того, что анализы просто по какой-то причине не отразили реальное положение дел.
В своем видеообращении к Instagram-подписчикам артист рассказал о том, как развивалось его заболевание, о первых симптомах и необходимой для избавления от болезни терапии. По словам Стаса Михайлова, двустороннее воспаление легких в его случае «маскировалось» под обычный бронхит, симптомов, свойственных пневмонии, он не ощущал. Однако певец все-таки решил обратиться за помощью к медикам, которые после проведенного осмотра приняли решение о необходимости госпитализации.
Следующие две недели Михайлов провел в Лапино, где ему сделали КТ легких и назначили необходимую терапию. Артист отметил, что «болезнь легких страшна тем, что она быстро развивается», поэтому не стоит откладывать визит к врачу или вызов «скорой», если есть симптомы подобного рода заболевания. Звезда эстрады призвал поклонников не думать, что «это все ерунда» и отнестись ответственно к своему здоровью, вовремя обращаясь за помощью.
ШоуБиз
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 20:44