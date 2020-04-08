«Не думайте, что это все ерунда»: Стас Михайлов перенес двустороннее воспаление легких

При этом певец сдал четыре теста на коронавирус, которые показали отрицательный результат. Сам же Михайлов не исключает того, что анализы просто по какой-то причине не отразили реальное положение дел.В своем видеообращении к Instagram-подписчикам артист рассказал о том, как развивалось его заболевание, о первых симптомах и необходимой для избавления от болезни терапии. По словам Стаса Михайлова, двустороннее воспаление легких в его случае «маскировалось» под обычный бронхит, симптомов, свойственных пневмонии, он не ощущал. Однако певец все-таки решил обратиться за помощью к медикам, которые после проведенного осмотра приняли решение о необходимости госпитализации.Следующие две недели Михайлов провел в Лапино, где ему сделали КТ легких и назначили необходимую терапию. Артист отметил, что «болезнь легких страшна тем, что она быстро развивается», поэтому не стоит откладывать визит к врачу или вызов «скорой», если есть симптомы подобного рода заболевания. Звезда эстрады призвал поклонников не думать, что «это все ерунда» и отнестись ответственно к своему здоровью, вовремя обращаясь за помощью.