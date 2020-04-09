АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты рассказали о влиянии мыла на…
EUR 82.23 USD 75.75
Курс валют на 09.04.2020

Путин предложил установить федеральную выплату медикам, работающим с больными коронавирусом

В ходе проведения онлайн-совещания, на котором были собраны министры и губернаторы регионов, Владимир Путин внес предложение по поводу доплат врачам и медперсоналу. По мнению главы государства, медики, работающие с больными коронавирусом в стране, находятся «на передовой», поэтому им положены федеральные доплаты.

Путин предложил установить федеральную выплату медикам, работающим с больными коронавирусом


Владимир Путин хочет установить выплату сроком в три месяца, начиная с апреля. Врачам предлагается доплачивать по 80 тысяч рублей медицинскому персоналу и врачам «скорых» 50 тысяч рублей, а фельдшерам, водителям и младшему медперсоналу по 25 тысяч рублей. Как отметил российский президент, этим специалистам необходимо установить страховые повышенные гарантии, как это предполагается для военнослужащих ВС РФ.

Больше всего случаев заражения COVID-19 зафиксировано в столице, далее следует Московская область и Санкт-Петербург. Коронавирусная инфекция не добралась до Тувы, Чукотки, Ненецкого автономного округа и Республики Алтай.

+Дзен +Яндекс новости
Общество / Важно
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 05:00

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые рассказали о привычках, которые избавят от болезней после 40…
Путин предложил установить федеральную выплату медикам, работающим с больными…
Психологи выявили у россиян серьёзное расстройство психики из-за…
В Книгу рекордов Гиннесса можно попасть в условиях…
Путин поручил регионам нарастить ресурсы и возможности медучреждений в условиях…
Кэти Перри решила назвать дочь Энн Перл Хадсон в честь…
«С малышом на руках зарабатываю 20 тысяч рублей в неделю»: Тимати потроллил…
Александр Гудков довел Ксению Собчак до слез из-за сравнения с…
Пластика во время карантина: Малахов рассказал о новом тренде звезд…
«Не думайте, что это все ерунда»: Стас Михайлов перенес двустороннее воспаление…
«Высший пилотаж креативной идеи»: Гудков оценил истории Гогена…
«Хочется обрести свою новую театральную команду»: Дарья Мороз покинет МХТ им.…
Мэр города Арзамас Александр Щелоков объяснил погоню врачей скорой помощи в спецкостюмах за убегающим…
Дочь Анастасии Заворотнюк Анна призвала поклонников не осуждать её за…
Из Уханя в Сидней вылетел самолет с неизвестным…
Поклонники подозревают Тома Хэнкса в причастности к массовому похищению…
«Мне страшно»: Настя Кочервей ждет результатов анализов на…
Сирена из триллера «Судная ночь» напугала жителей американского города сильнее…
За снимок Меган Маркл и принца Гарри папарацци могут заплатить сотни тысяч…
Назван ТОП-5 необычных явлений, имевших место только раз за всю историю…
"Шпинат - для тех, кому делать нечего" : Ляйсан Утяшева удивила поклонников своим…
Компания OnlineCasino показала, как через 20 лет будет выглядеть сидящий за ПК …
Отмечающий день рождения лидер группы Little Big Илья Прусикин показал «лучший подарок в…
Елизавета Боярская трогательно обратилась к сыну Андрею в его день…
Ученые: Религиозные люди очень редко заводят дома…
Когда карантин не в убыток: Владелец Amazon Джефф Безос продолжает…
Режиссер Борис Грачевский стал отцом в четвертый…
Ученые высадят в Арктике дыни и…
Просмотреть все новости