Путин предложил установить федеральную выплату медикам, работающим с больными коронавирусом





Владимир Путин хочет установить выплату сроком в три месяца, начиная с апреля. Врачам предлагается доплачивать по 80 тысяч рублей медицинскому персоналу и врачам «скорых» 50 тысяч рублей, а фельдшерам, водителям и младшему медперсоналу по 25 тысяч рублей. Как отметил российский президент, этим специалистам необходимо установить страховые повышенные гарантии, как это предполагается для военнослужащих ВС РФ.Больше всего случаев заражения COVID-19 зафиксировано в столице, далее следует Московская область и Санкт-Петербург. Коронавирусная инфекция не добралась до Тувы, Чукотки, Ненецкого автономного округа и Республики Алтай.