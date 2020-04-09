АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты рассказали о влиянии мыла на…
EUR 82.23 USD 75.75
Курс валют на 09.04.2020

В Книгу рекордов Гиннесса можно попасть в условиях самоизоляции

Представители Книги рекордов Гиннесса объявили, что свое имя отметить в ней сейчас можно в условиях самоизоляции. Организаторы рассказали о проведении домашнего челленджа.
В Книгу рекордов Гиннесса можно попасть в условиях самоизоляции

Представители Книги рекордов Гиннеса отметили важность пребывания дома во время пандемии коронавируса. Регистрация новых рекордов будет проводиться в рамках домашнего челленджа, по исходу выполнения конкретных заданий, которые публикуют организаторы, и раз в неделю выбирают победителя в определенной категории. Чтобы попасть в Книгу рекордов необходимо взять целый рулон туалетной бумаги и отбивать его ногами или другими частями тела, за исключением рук и кистей рук. Обязательным условием является постоянное пребывание рулона в воздухе после удара. В случае попадания его на пол или другие предметы следует остановиться. Процесс выполнения задания, для которого дается лишь одна попытка, нужно записать на камеру.

Представители Книги рекордов Гиннесса просят участников после челленджа применять туалетную бумагу за предназначением, так как в данное время она является ценным товаром.

+Дзен +Яндекс новости
Общество
Добавил: Романова Виктория Сегодня, 03:00

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Психологи выявили у россиян серьёзное расстройство психики из-за…
В Книгу рекордов Гиннесса можно попасть в условиях…
Путин поручил регионам нарастить ресурсы и возможности медучреждений в условиях…
Кэти Перри решила назвать дочь Энн Перл Хадсон в честь…
«С малышом на руках зарабатываю 20 тысяч рублей в неделю»: Тимати потроллил…
Александр Гудков довел Ксению Собчак до слез из-за сравнения с…
Пластика во время карантина: Малахов рассказал о новом тренде звезд…
«Не думайте, что это все ерунда»: Стас Михайлов перенес двустороннее воспаление…
«Высший пилотаж креативной идеи»: Гудков оценил истории Гогена…
«Хочется обрести свою новую театральную команду»: Дарья Мороз покинет МХТ им.…
Мэр города Арзамас Александр Щелоков объяснил погоню врачей скорой помощи в спецкостюмах за убегающим…
Дочь Анастасии Заворотнюк Анна призвала поклонников не осуждать её за…
Из Уханя в Сидней вылетел самолет с неизвестным…
Поклонники подозревают Тома Хэнкса в причастности к массовому похищению…
«Мне страшно»: Настя Кочервей ждет результатов анализов на…
Сирена из триллера «Судная ночь» напугала жителей американского города сильнее…
За снимок Меган Маркл и принца Гарри папарацци могут заплатить сотни тысяч…
Назван ТОП-5 необычных явлений, имевших место только раз за всю историю…
"Шпинат - для тех, кому делать нечего" : Ляйсан Утяшева удивила поклонников своим…
Компания OnlineCasino показала, как через 20 лет будет выглядеть сидящий за ПК …
Отмечающий день рождения лидер группы Little Big Илья Прусикин показал «лучший подарок в…
Елизавета Боярская трогательно обратилась к сыну Андрею в его день…
Ученые: Религиозные люди очень редко заводят дома…
Когда карантин не в убыток: Владелец Amazon Джефф Безос продолжает…
Режиссер Борис Грачевский стал отцом в четвертый…
Ученые высадят в Арктике дыни и…
Селена Майер утаила от участников «Дом-2» прошлое в сфере…
Философ Ноам Хомский: "После пандемии человечество столкнется с двумя глобальными…
Просмотреть все новости