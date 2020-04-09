В Книгу рекордов Гиннесса можно попасть в условиях самоизоляции

Представители Книги рекордов Гиннеса отметили важность пребывания дома во время пандемии коронавируса. Регистрация новых рекордов будет проводиться в рамках домашнего челленджа, по исходу выполнения конкретных заданий, которые публикуют организаторы, и раз в неделю выбирают победителя в определенной категории. Чтобы попасть в Книгу рекордов необходимо взять целый рулон туалетной бумаги и отбивать его ногами или другими частями тела, за исключением рук и кистей рук. Обязательным условием является постоянное пребывание рулона в воздухе после удара. В случае попадания его на пол или другие предметы следует остановиться. Процесс выполнения задания, для которого дается лишь одна попытка, нужно записать на камеру.Представители Книги рекордов Гиннесса просят участников после челленджа применять туалетную бумагу за предназначением, так как в данное время она является ценным товаром.