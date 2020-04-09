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Психологи выявили у россиян серьёзное расстройство психики из-за COVID-19

Психологи обнаружили у россиян серьёзное расстройство психики. Оно заключается в боязни человека заразиться COVID-19 при выходе на улицу. Также придуман неофициальный термин — ковидофобия.

Главврач психиатрической больницы №4 города Москва Лариса Бурыгина утверждает, страх, связанный с распространением COVID-19, ощущают большое количество москвичей, обращающихся в службу психологической помощи. Медик отмечает, люди боятся выходить на улицу, поскольку могут заразиться. Она также добавила, зачастую находясь на самоизоляции человек хочет высказаться и быть услышанным.

Кто-то проживает в одиночестве, кому-то приходится мириться с постоянным нахождением родных рядом и поэтому они испытывают стресс. Также людям очень важно знать, что они не станут источником заражения для соседей. Лариса Бурыгина уточняет, иногда поддержка требуется родственникам, у которых госпитализировали родных. Также есть отдельная группа людей, которые находятся на лечении в домашних условиях и нуждаются в помощи. Согласно данным Депздрава города Москва, психологическая поддержка понадобилась 200 людям. Больше всех стресс переживают особы в возрасте от 35 до 50 лет, преимущественно женщины.

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Наука
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 04:00

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