Психологи выявили у россиян серьёзное расстройство психики из-за COVID-19





Главврач психиатрической больницы №4 города Москва Лариса Бурыгина утверждает, страх, связанный с распространением COVID-19, ощущают большое количество москвичей, обращающихся в службу психологической помощи. Медик отмечает, люди боятся выходить на улицу, поскольку могут заразиться. Она также добавила, зачастую находясь на самоизоляции человек хочет высказаться и быть услышанным.Кто-то проживает в одиночестве, кому-то приходится мириться с постоянным нахождением родных рядом и поэтому они испытывают стресс. Также людям очень важно знать, что они не станут источником заражения для соседей. Лариса Бурыгина уточняет, иногда поддержка требуется родственникам, у которых госпитализировали родных. Также есть отдельная группа людей, которые находятся на лечении в домашних условиях и нуждаются в помощи. Согласно данным Депздрава города Москва, психологическая поддержка понадобилась 200 людям. Больше всех стресс переживают особы в возрасте от 35 до 50 лет, преимущественно женщины.