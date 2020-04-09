Путин поручил регионам нарастить ресурсы и возможности медучреждений в условиях карантина





Владимир Путин надеется на то, что губернаторы будут решать вопросы, которые касаются борьбы с распространением коронавирусной инфекции «оперативно и быстро». Глава РФ подчеркнул, что регионы получили необходимую федеральную поддержку. В больницах будут развернуты дополнительные места, полностью оснащенные всем необходимым для пациентов с COVID-19. На эти цели выделено свыше 33 миллиардов рублей. Для приобретения медтехники, в число которой входят аппараты ИВЛ, кареты «скорой помощи» и реанимобили, поступило 13 миллиардов рублей. При этом президент России напомнил губернаторам, что они несут личную ответственность за расходование денежных средств, выделенных регионам на борьбу с коронавирусом.В ходе совещания Владимир Путин призвал глав регионов полностью использовать возможности федеральных медцентров. Российский глава отметил, что он понимает специфику данных учреждений, но сейчас «нужно собрать волю в кулак», чтобы противостоять COVID-19.