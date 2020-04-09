АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты рассказали о влиянии мыла на…
EUR 82.23 USD 75.75
Курс валют на 09.04.2020

Путин поручил регионам нарастить ресурсы и возможности медучреждений в условиях карантина

Во время проведения совещания с губернаторами Владимир Путин поручил регионам, которые находятся под их управлением, нарастить ресурсы. Кроме этого, российский президент выступил за увеличение возможностей медучреждений в условиях карантина из-за коронавируса.

Путин поручил регионам нарастить ресурсы и возможности медучреждений в условиях карантина


Владимир Путин надеется на то, что губернаторы будут решать вопросы, которые касаются борьбы с распространением коронавирусной инфекции «оперативно и быстро». Глава РФ подчеркнул, что регионы получили необходимую федеральную поддержку. В больницах будут развернуты дополнительные места, полностью оснащенные всем необходимым для пациентов с COVID-19. На эти цели выделено свыше 33 миллиардов рублей. Для приобретения медтехники, в число которой входят аппараты ИВЛ, кареты «скорой помощи» и реанимобили, поступило 13 миллиардов рублей. При этом президент России напомнил губернаторам, что они несут личную ответственность за расходование денежных средств, выделенных регионам на борьбу с коронавирусом.

В ходе совещания Владимир Путин призвал глав регионов полностью использовать возможности федеральных медцентров. Российский глава отметил, что он понимает специфику данных учреждений, но сейчас «нужно собрать волю в кулак», чтобы противостоять COVID-19.

+Дзен +Яндекс новости
Общество / Важно
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 00:00

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Путин поручил регионам нарастить ресурсы и возможности медучреждений в условиях…
Кэти Перри решила назвать дочь Энн Перл Хадсон в честь…
«С малышом на руках зарабатываю 20 тысяч рублей в неделю»: Тимати потроллил…
Александр Гудков довел Ксению Собчак до слез из-за сравнения с…
Пластика во время карантина: Малахов рассказал о новом тренде звезд…
«Не думайте, что это все ерунда»: Стас Михайлов перенес двустороннее воспаление…
«Высший пилотаж креативной идеи»: Гудков оценил истории Гогена…
«Хочется обрести свою новую театральную команду»: Дарья Мороз покинет МХТ им.…
Мэр города Арзамас Александр Щелоков объяснил погоню врачей скорой помощи в спецкостюмах за убегающим…
Дочь Анастасии Заворотнюк Анна призвала поклонников не осуждать её за…
Из Уханя в Сидней вылетел самолет с неизвестным…
Поклонники подозревают Тома Хэнкса в причастности к массовому похищению…
«Мне страшно»: Настя Кочервей ждет результатов анализов на…
Сирена из триллера «Судная ночь» напугала жителей американского города сильнее…
За снимок Меган Маркл и принца Гарри папарацци могут заплатить сотни тысяч…
Назван ТОП-5 необычных явлений, имевших место только раз за всю историю…
"Шпинат - для тех, кому делать нечего" : Ляйсан Утяшева удивила поклонников своим…
Компания OnlineCasino показала, как через 20 лет будет выглядеть сидящий за ПК …
Отмечающий день рождения лидер группы Little Big Илья Прусикин показал «лучший подарок в…
Елизавета Боярская трогательно обратилась к сыну Андрею в его день…
Ученые: Религиозные люди очень редко заводят дома…
Когда карантин не в убыток: Владелец Amazon Джефф Безос продолжает…
Режиссер Борис Грачевский стал отцом в четвертый…
Ученые высадят в Арктике дыни и…
Селена Майер утаила от участников «Дом-2» прошлое в сфере…
Философ Ноам Хомский: "После пандемии человечество столкнется с двумя глобальными…
Фестиваль «ЖАРА» могут отменить из-за банкротства Эмина…
Вирусолог Анатолий Альштейн сообщил, что улучшение ситуации с COVID-19 в России наступит к концу…
Просмотреть все новости