«Хочется обрести свою новую театральную команду»: Дарья Мороз покинет МХТ им. Чехова

Пока же звезда «Содержанок» будет играть в театре только текущие спектакли, оставаясь в учреждении культуры согласно ранее подписанному контракту. Однако свое будущее с работой в Московском Художественном театре им. А.П. Чехова актриса не связывает. Дарья Мороз предпочитает расти в карьерном и творческом плане под руководством другого режиссера.Как отметила бывшая супруга Константина Богомолова, сейчас себя служащей в театре она не видит, однако позже хотела бы «обрести свою новую театральную команду». При этом Мороз поблагодарила экс-мужа за помощь в построении карьеры, так как он действительно многое сделал для самореализации актрисы в профессии. Однако также знаменитость отметила, что и режиссеру есть за что быть ей благодарным, ведь и она внесла свою лепту в его работу.