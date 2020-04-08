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Мэр города Арзамас Александр Щелоков объяснил погоню врачей скорой помощи в спецкостюмах за убегающим мужчиной

Мэр города Арзамас, расположенного в Нижегородской области, Александр Щелоков дал объяснение погоне за мужчиной врачей скорой помощи в специальных костюмах. Пациент должен был пройти тестирование на наличие COVID-19.

Ранее в Сети появился видеоролик, на котором запечатлена погоня сотрудников скорой помощи, одетых в специальные костюмы, за убегающим от них мужчиной. Мэр города Арзамас сообщил, что медики получили информацию о подозрении наличия COVID-19 у местного жителя, являющегося недееспособным из-за психического заболевания. Этот гражданин пребывает под опекой, однако из-за нахождения в медучреждении его опекуна, мужчина должен будет находиться в психоневрологическом интернате. Тестирование проводилось для того, чтобы перестраховаться, поскольку в подобном учреждении существует особый режим. Однако пациент не согласился с необходимыми требованиями медиков, в связи с чем они вынуждены были применить адекватные дополнительные меры для помещения его в больницу на карантин.

Александр Щелоков также выразил благодарность персоналу больницы и сотрудникам полиции за оказанную помощь.

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Общество
Добавил: Романова Виктория Сегодня, 20:16

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